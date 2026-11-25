Radiomaker met een zwak voor oude auto’s en reparaties die meer kosten dan de auto ooit waard wordt.

Maar eerlijk is eerlijk, vind nog maar eens zo'n exemplaar.

Er zijn van die auto's waarvan je je afvraagt of de fabrikant achteraf geen spijt heeft gehad dat-ie ze zo goed heeft gebouwd. De Mercedes-Benz W124 is er daar absoluut eentje van. De in 1984 geïntroduceerde Mercedes wordt door velen nog altijd beschouwd als een van de beste auto's die het merk ooit heeft gemaakt.

Het was een auto uit de tijd waarin Mercedes zich vooral wilde onderscheiden met bouwkwaliteit, comfort en duurzaamheid. Kilometerstanden van een half miljoen waren bepaald geen uitzondering. Zeker de diesels bleken bij behoorlijk onderhoud nauwelijks kapot te krijgen.

Overigens kreeg de W124 pas in 1993 officieel de naam E-Klasse. Daarvoor moesten we het doen met typeaanduidingen als 200 E, 230 E en 300 E.

De stationwagen

Een jaar na de introductie van de sedan verscheen de stationwagen, intern aangeduid als S124. Misschien wel de fijnste carrosserievariant als je tegenwoordig nog daadwerkelijk kilometers met zo'n klassieke Mercedes wil maken.

De stationwagen beschikte standaard over automatische niveauregeling op de achteras. Toen al ja. Daarmee bleef de auto ook met een flink beladen kofferbak netjes horizontaal staan. Het was bovendien mogelijk om een derde zitrij te bestellen, waarmee je van de Mercedes een zevenzitter maakte.

Hoewel er nogal wat S124's zijn gebouwd, wordt het steeds lastiger om een écht mooi exemplaar te vinden. Veel auto's zijn jarenlang gebruikt waarvoor ze bedoeld waren en hebben inmiddels een behoorlijk werkzaam leven achter de rug.

Deze Mercedes op Marktplaats

Dat lijkt bij dit exemplaar op Marktplaats wat minder het geval te zijn. We hebben hier te maken met een 300 TE-24 uit 1991 die slechts 130.862 kilometer heeft gereden. Onder de motorkap ligt de drieliter M104-zescilinder met vier kleppen per cilinder, goed voor 220 pk. Schakelen gaat middels de destijds behoorlijk moderne vijftrapsautomaat.

Ook de samenstelling is aantrekkelijk. De Mercedes is uitgevoerd in Almadinrot metallic met zwart leer, beschikt over het originele sportonderstel met achtgats lichtmetalen velgen en heeft onder meer airconditioning, stoelverwarming en een elektrisch schuifdak. En als je alle foto's bekijkt, ook van binnen ziet hij er nog uit als nieuw. Hoe bedoel je kwaliteit?

Volgens de verkoper komt de auto van zijn tweede Duitse eigenaar, heeft hij zijn hele leven in München doorgebracht en is hij, op de achterklep na, nog voorzien van zijn eerste lak. Er zou bovendien geen roest te bekennen zijn en er is nooit aan de carrosserie gelast. Zelfs de oorspronkelijke aankoopfactuur is nog aanwezig.

En dan de prijs

Goed, we begrijpen inmiddels waarom dit geen goedkope Mercedes is. Een relatief zeldzame motorisering, een mooie uitvoering, een lage kilometerstand en een gedocumenteerd verleden zijn allemaal zaken die de waarde van een klassieke Mercedes behoorlijk kunnen opdrijven.

Maar de gevraagde 31.990 euro is wel serieus geld voor een 35 jaar oude stationwagen. Voor dat bedrag kun je ook een heel behoorlijke, veel jongere E-Klasse Estate kopen. Daar staat tegenover dat die jongere E-Klasse waarschijnlijk nog jarenlang in waarde zal dalen. Bij deze Mercedes zou dat zomaar anders kunnen zijn.

De vraag is alleen of je voor bijna 32 mille nog zonder enige vorm van terughoudendheid gaat doen waarvoor deze Mercedes ooit gebouwd is. Gewoon gebruiken. Elke dag, door weer en wind. Zouden wij trouwens wel doen. En nog een voordeel, dit ding is zo goed, je hoeft nooit meer iets anders te kopen!

Wat een pareltje!

Met dank aan Rachid voor de tip!