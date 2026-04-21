Deze 5 Serie op Marktplaats is gelukkig een Limited Edition

Iedereen heeft z’n eigen smaak, en op Marktplaats zie je dat misschien nog wel het duidelijkst. Sommige mensen houden het netjes en origineel, anderen gaan helemaal los. En als je dat laatste doet, krijg je dus dit soort creaties.

Limited Edition

Je zal aan de hand van de foto's misschien denken dat dit een goed geprijsde BMW M3 is, maar helaas. Het gaat hier gewoon om een BMW 5 Serie GT 530d uit 2009. Jammer hè. Maar niet getreurd, want we hebben het hier niet over zomaar een 5 Serie GT. Nee, deze Bimmer is namelijk “Limited”. Vrij vertaald: iemand heeft er z’n eigen sausje overheen gegooid en dat maakt hem uniek. En dat is misschien maar goed ook.

Dat eigen sausje bestaat in dit geval uit een M3/M4-stijl voorbumper inclusief giga-grille waar net als de 5 Serie GT de meningen over verdeeld zijn. Wat wel opvalt, is dat er een sleepoog zichtbaar is. Dat zou zomaar kunnen duiden op circuitkilometers. Misschien heeft deze zelfs wel een kleine tik gehad, want er is een panel gap te zien aan de voorkant waar je je fatbike tussen zou kunnen parkeren. Dat of het past allemaal gewoon niet zo lekker. Hier zal dus even wat aandacht aan besteed moeten worden, maar het goede nieuws is dat je dan meteen de bumper fatsoenlijk kunt laten spuiten. Kleine cosmetische dingen, prima op te lossen.

Aan de achterkant gaat het sportieve feest gewoon door. Zo zijn er wat kleine spoilers gemonteerd voor extra downforce en is er een aftermarket einddemper met carbon tips geplaatst.

In het interieur wordt het carbon-thema keihard doorgetrokken. Zo is het stuur deels van carbon en ook de middenconsole moet eraan geloven. Naast die sportiviteit is er gelukkig ook nog wat luxe te vinden. Terwijl je nekken breekt op straat, kun je rustig genieten van een fris briesje via het panoramadak. En wordt het te koud? Dan zet je gewoon de stoelverwarming aan.













Dieselboot met alles erop en eraan

Onder de kap ligt de bekende 3.0 zes-in-lijn diesel, goed voor 245 pk. Geen M3-prestaties dus, maar wel precies wat je wil: bakken koppel en relaxed doorkachelen. Automaat erbij en gaan.

Deze 5 GT heeft wel wat levenservaring: 336.789 kilometer om precies te zijn. Dat is helaas niet “net ingereden”, maar het scheelt niet veel. Het is een BMW-diesel, dus als die netjes is onderhouden, kan die nog wel even door. Uiteraard komt zoiets speciaals met een prijskaartje, namelijk 12.500 euro.

Dank aan Derek voor de tip!