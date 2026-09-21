Deze 5-zits 'Ferrari' kost maar 35k

Een Ferrari is natuurlijk hartstikke leuk, maar in het dagelijks leven heb je er vrij weinig aan...

Ten eerste kun je het USP van een Ferrari nauwelijks benutten in dit land. Je mag maar 100 en tegenwoordig word je zelfs vanuit de lucht bespied om te zien of je je daar wel aan houdt. Als je met een gezin bestaande uit meer dan 2 personen -of twee mensen en een hond- een stukje wil gaan rijden wordt dat een flinke uitdaging en bij de Ikea kun je met mazzel net een halve Billy meenemen.

Ja, daar heeft Ferrari zelf ook aan gedacht en kwam daarom met de Purosangue. Die heeft vier deuren,vier zitplaatsen en een bruikbare bagageruimte. Alleen kost een gebruikte Purosangue nog altijd een bedrag waarvoor je ook een aardig huis kunt kopen. Laat staan een nieuwe.

En dan is er straks de Luce. Die wordt elektrisch en laten we zeggen dat wij bij het zien van de eerste foto's niet onmiddellijk naar de Ferrari-dealer zijn gerend. Want lieve hemel, wat is dat ding lelijk. En we kunnen hem niet betalen, daar zijn we ook heel eerlijk in.

Gelukkig bestaat er nog een derde mogelijkheid. Eentje met vijf deuren, vijf zitplaatsen, vierwielaandrijving en een flinke achterbak. En voor 35.900 euro ben je klaar. Er staat alleen geen Ferrari op de neus. We hebben het natuurlijk over de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Deze Ferrari is geen Ferrari. Maar toch weer wel

Toch is de vergelijking met Ferrari niet helemaal uit de lucht gegrepen. Onder de motorkap ligt de 2,9-liter V6 biturbo die Alfa Romeo ontwikkelde met technologie en technische kennis van Ferrari. Je zou kunnen zeggen dat het een Ferrari V8 is, waar 2 cilinders

vanaf zijn gehakt. Het blok levert 510 pk en 600 Nm en is gekoppeld aan een achttraps automaat.

Daarmee gaat de Stelvio in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt hij 283 km/u. Best aardige cijfers voor een auto waarin je zonder problemen de hond, een paar kratten pils en wat vrienden kunt meenemen, zeggen we hier met gevoel voor understatement.

Ook de vierwielaandrijving is leuk bedacht. Onder normale omstandigheden gaat de aandrijfkracht naar de achterwielen. Pas wanneer het nodig is, kan maximaal de helft van het koppel naar de vooras. Dat de Stelvio ook een bocht om kan, bewees Alfa bij de introductie op de Nürburgring. Met 7 minuten en 51,7 seconden was het destijds de snelste productie-SUV op de Nordschleife.

Nieuw kostte een Stelvio Quadrifoglio in Nederland minimaal 127.750 euro. Inmiddels zijn de eerste exemplaren een stuk vriendelijker geprijsd.

Dit is de goedkoopste van Marktplaats

De goedkoopste die we momenteel op Marktplaats kunnen vinden kost 35.900 euro. Daar krijg je een exemplaar uit 2018 voor met panoramadak, Harman Kardon, adaptieve cruisecontrol, stoel- en stuurverwarming en nog een flinke berg andere spullen.

Er is natuurlijk een reden dat juist deze de goedkoopste is. Hij heeft inmiddels 204.799 kilometer gereden. Volgens de verkoper is hij goed onderhouden en zijn de onderhoudsboekjes aanwezig en volledig ingevuld.

Bijna 36 mille blijft serieus geld voor een acht jaar oude Alfa met ruim twee ton ervaring. Maar vergeleken met een Purosangue is het bijna wisselgeld en in tegenstelling tot de Luce krijg je gewoon een heerlijke V6 met twee turbo's. En 510 peekaa's dus. En hij is veel minder

lelijk.

Sterker, het is een schoonheid. Deze wil je toch?