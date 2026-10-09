Deze 9 private lease valkuilen kosten je geld

Het grote voordeel van private lease is dat alles is inbegrepen in één overzichtelijk maandbedrag. Je hoeft verder nergens naar om te kijken. Toch…?

Nou, er zijn een aantal valkuilen waarbij je toch opeens meer geld kwijt bent. Dat is wel eventjes belangrijk om mee te nemen in de keuze of je gaat private leasen. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste aandachtspunten c.q. valkuilen op een rij.

1. Extra kilometers (of juist minder kilometers)

Op het moment je een auto gaat leasen moet je vooraf inschatten hoeveel kilometers je maakt. Maar het kan natuurlijk zijn dat je er helemaal naast zit. Er kan van alles veranderen aan je situatie waardoor je toch opeens meer kilometers moet maken. En dan moet je na afloop dokken, vaak zo’n 10 cent per kilometer. Dat kan best in de papieren lopen. We moeten er wel bij zeggen dat het vaak nog mogelijk is om tussentijds de jaarkilometrage te verhogen. Uiteraard ga je dan meer betalen per maand, maar de extra kilometers zijn minder duur dan wanneer ze los in rekening worden gebracht.

Het kan ook zijn dat je inschatting juist te hoog was. En dan betaal je dus voor kilometers die je nooit hebt gereden. Vaak kun je nog wel een x bedrag terugkrijgen, maar dat is zeker geen 10 cent per kilometer. Je mag blij zijn als dat 5 cent per kilometer is.

2. Gebruikssporen

Met een private leaseauto ben je doorgaans gewoon allrisk verzekerd, dus je hoeft niet voor de kosten op te draaien als je schade rijdt. En onderhoud zit in de leaseprijs. Toch is daarmee niet alles afgedekt. Bepaalde zaken kunnen buiten de dekking van de verzekering en de leasemaatschappij vallen. Het kan zomaar zijn dat je na afloop van de leasetermijn moet betalen voor gebruikssporen zoals velgschade, krassen en deuken, beschadigde bekleding, et cetera. Ook als er (technische) schade ontstaan is door verkeerd gebruik, ben je de klos. Niet onlogisch, maar wel iets om in je achterhoofd te houden.

3. Eigen risico

Net als bij een auto die je zelf verzekert, geldt bij een private leaseauto vaak een eigen risico. In sommige gevallen staat de hoogte van het eigen risico vast, in andere gevallen kun je kiezen. Hoe dan ook: dit kan betekenen dat je toch weer extra kosten hebt op het moment dat je nét dat ene paaltje over het hoofd ziet. Het kan de beste overkomen. Daarnaast werken schadevrije jaren hetzelfde als bij iedere andere auto. Dus bij een schadeclaim verlies je ook met een private leaseauto gewoon schadevrije jaren.

4. Voortijdig opzeggen

Je moet niet alleen een inschatting maken van het aantal kilometers, maar ook van de periode dat je met de auto wil rijden. Ook dat kan anders uitpakken, als er bijvoorbeeld (onverwachts) gezinsuitbreiding komt. Als je voortijdig van je private leaseauto af wil, kan dat een hele dure grap worden. Vaak moet je alsnog 50% van het leasebedrag betalen. Er vanuit gaande dat je intussen een nieuwe auto koopt betaal je in feite voor anderhalve auto, terwijl je maar één auto hebt. Je moet dus echt dwingende redenen te hebben om je private leaseauto voortijdig weg te doen. Overigens maken leasemaatschappijen soms wel uitzonderingen voor bepaalde persoonlijke omstandigheden, zoals gedwongen ontslag.

5. Hypotheek

Een bekende valkuil is de hypotheek. Als je het nog niet wist: een private leasecontract heeft invloed heeft op de hoogte van je hypotheek. Het leasebedrag over de hele looptijd geldt namelijk als een lening en wordt geregistreerd bij het BKR. Hoeveel het scheelt hangt natuurlijk af van je leasecontract, maar het kan zijn dat je opeens 80 mille minder kunt lenen voor je huis. Op die manier kan een private leasecontract je duur komen te staan. Je kunt eventueel wel kiezen voor een tussenoplossing, door een deel van het bedrag vooruit te betalen. In dat geval is de impact op je hypotheek minder groot.

6. Onderhoud

Onderhoud is bij de prijs inbegrepen, maar het is wel je eigen verantwoordelijkheid om dit goed te laten uitvoeren. Als er door achterstallig onderhoud technische problemen ontstaan, kun je daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Nu zal dat meestal niet zo’n vaart lopen, maar het is raadzaam om je gewoon aan het onderhoudsschema te houden. Verder moet je opletten dat je het onderhoud laat doen bij een dealer of aangesloten garage. Als je op eigen initiatief het onderhoud laat doen bij Beun de Haas, mag je het lekker zelf betalen.

7. Gebruik volgens de voorwaarden

Met je eigen auto kun je doen wat je wilt, maar dat geldt niet voor een private leaseauto. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Zo zijn er bepaalde landen waar je niet naar toe mag. Logischerwijs vallen Oekraïne en Rusland daaronder, maar vaak ook Turkije en sommige Balkanlanden. Waarschijnlijk geen landen die bovenaan je bucketlist staan om met de auto te bezoeken, maar toch… Verder kan het tegen de voorwaarden zijn dat je kind in de auto rijdt als hij of zij onder een bepaalde leeftijdsgrens zit (vaak 21 of 24). Op het moment dat je de voorwaarden overtreedt, kun je een boete krijgen. In het worst-case scenario krijg je eventuele schade niet uitgekeerd van de verzekering. Dan ben je verder van huis.

8. Aanpassingen in maandbedrag

Je sluit een private leasecontract af voor een bepaald maandbedrag, maar je hebt niet altijd garantie dat dit bedrag hetzelfde blijft. Het kan voorkomen dat het bedrag naar boven wordt bijgesteld, bijvoorbeeld door wijzigingen in de mrb of in de verzekering. Dat verschilt per leasemaatschappij, dus ook hier geldt weer: check de kleine lettertjes.

9. Accessoires

Deze is misschien een beetje flauw, maar je moet de leaseauto weer compleet inleveren. Dat betekent dus: inclusief alle accessoires. Als er een vloermat, reservesleutel, laadkabel of wat dan ook verdwenen is, kunnen daar ook weer kosten voor in rekening worden gebracht.

Enfin, er zijn dus een hoop manieren waarop een private leaseverhaal toch meer geld kan kosten dan je van tevoren had bedacht. Natuurlijk, veel van deze zaken zijn logisch en gelden ook als je zelf een auto koopt, maar mensen kunnen nog wel eens de illusie hebben dat het maandbedrag alle kosten omvat (naast brandstof). Die mensen moeten we toch even uit de droom helpen.

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