Koop een unieke Audi A6 met 410 pk op Marktplaats

Stel: je wil een Audi A6 die snel is en opvalt. Dan kom je al snel uit bij een S6 of RS6. We hebben nu echter een reguliere A6 gevonden op Marktplaats die meer opvalt dan menig RS6. En hij is ook nog eens snel.

Geen wrap

Het betreft een knalgele A6 3.0 TFSI uit 2014. Dit is geen wrap en de auto is ook niet overgespoten. Het gaat om een originele Audi Exclusive-kleur. Wij van Autoblog worden hier wel vrolijk van. Zwarte en grijze A6-en kennen we inmiddels wel.

Naast ‘show’ heeft deze auto ook ‘go’. Standaard is de 3.0 V6 al geen stakker, met 333 pk. Dit exemplaar heeft ook nog een Abt-chipkuurtje gekregen, waardoor het vermogen uitkomt op 410 pk. Daarmee kom je aardig in de buurt van een S6, die 450 pk heeft. Het koppel wordt niet vermeld in de advertentie, maar dat zou na de Abt-behandeling op 520 Nm moeten zitten.

Zacht prijsje?

De auto is verder ook sportief uitgevoerd, met een S Line-pakket, het sportonderstel en sportstoelen. Al met al is dit een hele lekkere A6. Als je deze nou ook nog voor een zacht prijsje op de kop kunt tikken zou het helemaal leuk zijn. Met 239.824 kilometer op de teller zou je verwachten van wel.

Dat valt echter tegen... Er wordt €15.950 voor deze auto gevraagd op Marktplaats. Dat maakt het toch wat minder interessant. Voor dat bedrag – of misschien net iets meer – kun je ook een Audi S6 uit Duitsland halen.