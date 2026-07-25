Deze absurd zeldzame McLaren zoekt nieuwe eigenaar op veiling

Een McLaren P1 zie je al nauwelijks. Toch is er altijd een baas boven baas. Wie een 'gewone' P1 inmiddels iets te normaal vindt, kan binnenkort zijn slag slaan. Al heb je daar wel een banksaldo voor nodig waar zelfs Lando Norris even van moet slikken.

De P1 die McLaren zelf nooit bouwde

Deze zwarte hypercar is geen standaard McLaren P1 en ook geen P1 GTR. Hij komt uit de werkplaats van Lanzante, een naam die vooral McLaren-fans meteen zouden moeten herkennen. Lanzante is bovendien niet de eerste de beste. Het Britse bedrijf verzorgde de McLaren F1 GTR die in 1995 de 24 Uur van Le Mans won en weet dus wel een beetje hoe je een snelle McLaren nog specialer maakt.

De P1 GT is misschien wel hun meesterwerk. De basis is een circuitgerichte P1 GTR, maar Lanzante maakte hem straatlegaal en gaf hem een carrosserie die duidelijk hint naar de iconische McLaren F1 GT Longtail uit 1997. Die auto werd toen in slechts drie straatversies gebouwd om de raceauto te homologeren. De P1 GT is dus geen kopie, maar eerder een soort modern eerbetoon. En exclusief is hij trouwens ook. Volgens Lanzante bestaan er slechts vier exemplaren.













986 pk, maar óók airco

Normaal gesproken is een P1 GTR ongeveer net zo geschikt voor woon-werkverkeer als een Formule 1-auto. Lanzante besloot daar toch maar wat aan te doen. De auto kreeg onder andere airconditioning, elektrische ramen, tapijt, een infotainmentsysteem en stoelen waar je langer dan een halfuur in kunt zitten zonder dat die spontaan begint te kraken.

Gelukkig bleef het belangrijkste onaangeraakt. Achter de cockpit ligt nog altijd de bekende 3,8-liter twin-turbo V8 met wat hulp van een elektromotor. Samen leveren ze 986 pk, gestuurd naar de achterwielen.





Voor wie de jackpot won

Het exemplaar dat volgende maand bij RM Sotheby's onder de hamer gaat, is nummer drie van de vier gebouwde auto's. Op de teller staat 8.825 kilometer, wat voor een hypercar als deze toch wel ongelofelijk veel is.

De verwachte opbrengst? Tussen de 3,0 en 3,5 miljoen dollar. Omgerekend ongeveer 2,6 tot 3,0 miljoen euro. Een hoop centjes, maar probeer daar tegenwoordig maar eens een originele McLaren F1 GT Longtail voor te kopen. Precies.

Dus mocht je de loterij winnen en een gewone P1 net iets te normaal vinden, dan weet je waar je volgende maand moet zijn.

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