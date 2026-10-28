Deze absurde supercar haalt nu ook zonder dak 350 km/u

Een cabrio is natuurlijk de manier om je hoofd leeg te maken en lekker uit te waaien. In landen als Nederland en Engeland is het lastig om daar maximaal van te genieten, maar goed. Daar denkt Aston Martin niet zo veel over na. Het merk heeft namelijk het dak van zijn bizarre Valhalla getrokken, maar de prestaties gelukkig laten zitten.

Dakloos lekker hard gaan

Maak kennis met de Aston Martin Valhalla Spider, dezelfde auto van de Valhalla Coupé maar dan uiteraard met een afneembaar dak. Onder de achterklep/kap ligt nog steeds de 4,0-liter V8 twin turbo die geholpen wordt door drie elektromotoren. Samen goed voor een misselijkmakende 1.079 pk en 1.100 Nm koppel.

Dat vermogen wordt netjes over alle vier de wielen verdeeld en zorgt ervoor dat je in 2,5 seconden 100 km/u rijdt en dat je met en zonder dak gewoon netjes 350 km/u kan blijven rijden. Tenminste, dan moet je wel voor de optionele hardtop van carbon hebben gekozen. Met de softtop houdt het feest helaas op bij 200 km/u.



















Aangepaste aerodynamica

Om ervoor te zorgen dat je met dat soort snelheden ook nog grip hebt heeft Aston Martin de actieve aerodynamica en stabiliteitsregeling aangepast aan het rijden met én zonder dak. Door het wisselen van het dak verandert namelijk de luchtstroom op de achterkant. Ook is de luchtinlaat die de turbo's en intercoolers van beademing moet voorzien is 35 mm hoger gezet.

Maar ook het comfort is niet vergeten. Zo helpt een uitneembare winddeflector de luchtstroom over de open cabine te leiden. Toch weer liever met dak rijden? Dan kan je het ding gewoon weer opvouwen en in speciale vakjes opbergen.





Even showen in Las Vegas

Deze nieuwe Valhalla Spider is de eerste supercar van Aston Martin die een middenmotor en open dak heeft die in productie gaat. De auto zelf is over het algemeen vrij hetzelfde als de Coupé versie, denk aan bijvoorbeeld de carbonstructuur. Wel krijgt de Spider nieuwe carbon Touring-stoelen. Toch bang dat je uit de auto wordt gezogen? Dan kan je altijd nog kiezen voor de wat sportievere stoelen uit de Coupé.

De wereldpremière van de dakloze supercar van uiteraard plaats tijdens de Concours at Wynn in Las Vegas. De eerste leveringen staan gepland voor het derde kwartaal van 2027. Een prijs weten we nog niet. De Coupé kost iets meer dan een miljoen, dus deze exclusievere variant zal vast iets duurder worden.

Tot het zover is kan je in ieder geval gaan bedenken hoe lekker die auto zal klinken zonder dak. In een tunnel.

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