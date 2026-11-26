Naar huizen kijken die je toch niet kan betalen. Noem het heerlijk, noem het jezelf kwellen. Feit is dat je af en toe echt de meest absurde villa's tegenkomt. Deze villa in Oostvoorne heeft bijvoorbeeld een aantal dingen die je niet iedere dag tegenkomt. En het gaat niet eens zozeer om het huis, maar om dat daarachter.

Een leuke benedenverdieping

Je gaat als autoliefhebber natuurlijk niet eerst bij het huis kijken, maar bij de garage. Kom op. En die is, laten we zeggen, geweldig. Achter de royale villa staat een modern paviljoen dat in 2019 is gebouwd. Het grootste gedeelte daarvan zit onder de grond, maar dat betekent niet dat je er alleen een paar fietsen en wat tuinrotzooi kwijt kunt.

















Er is een professionele garage met elektrische deuren, een poetsbrug, en je eigen wasbox. Je kunt hier dus in alle rust lekker sleutelen, poetsen en auto's stallen. Hoeveel auto's je hier precies kwijt kunt staat er niet bij, maar een stuk of zeven lijkt me geen probleem. Aan de muur te zien lijkt het te gaan om een Ferrari liefhebber, maar die is/zijn voor de foto's waarschijnlijk even verplaatst. Nu moet de garage het dus even doen met een Defender en een MINI Countryman. Verder kan je naast een prachige garage nog een een fitnessruimte, sauna, kleedkamers, douche en opslag vinden.







Dat was allemaal onder de grond. Boven de garage bevindt zich namelijk ook een groot zwembad van 8 bij 18 meter, met een diepte van drie meter en een duikplank. Dat is in ieder geval groot genoeg om een paar baantjes te trekken, in plaats van alleen een beetje ronddobberen.







O ja, er staat ook een huis

Mocht je nog een plek zoeken om te slapen, dan is er gelukkig ook nog een villa. Het huis heeft een rieten dak en is van binnen netjes en modern ingericht. Een designertrap, stalen deuren, een luxe keuken met marmeren werkblad, Gaggenau-apparatuur en een Bora-kookplaat. Helemaal niet mis als je het mij vraagt.















De woonkamer loopt over in een glazen tuinkamer met gashaard en infraroodverwarming. Boven bevinden zich drie slaapkamers, twee badkamers, een dressing en meerdere balkons. De master bedroom heeft een eigen badkamer, airconditioning en inbouwkasten.

Het hele gebeuren staat op een perceel van 10.300 vierkante meter. De vraagprijs voor dit alles? 3.995.000 euro. Voor dat bedrag krijg je dus een villa, een privézwembad, een sauna, een fitnessruimte en een garage met poetsbrug en washok. Beetje jammer dat er geen autobrug staat. Maar wat niet is kan altijd nog komen.