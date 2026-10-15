Deze Alpine A110 'GT3 RS' kun je gewoon kopen!

De Alpine A110 met verbrandingsmotor is dood, maar toch zagen we op de Autosalon van Parijs een kneiterdikke versie die we nog niet eerder hadden gezien. Wat is dit? Toch nog een laatste uitzwaaimodel? Een showauto? Nee, het is de CS-ONE van Carl Composite.

Dit Franse bedrijf heeft de A110 een flinke make-over gegeven. De standaard A110 heeft een hoog aaibaarheidsgehalte voor een sportwagen, maar daar heeft Carl korte metten mee gemaakt. Ze hebben er een soort GT3 RS van gemaakt.

Widebody

Nu heeft Alpine zelf natuurlijk al de A110 R gebouwd, maar de A110 van Carl is nog een tandje extremer. Qua looks in ieder geval. Dankzij een widebody is deze auto 10 centimeter breder dan een gewone A110. Verder zien we compleet nieuwe voor- en achterbumpers, twee hoog geplaatste uitlaten, de nodige carbon vinnen en als klap op de vuurpijl een grote taartschep. Net als bij de A110 R is de achterruit vervangen door een dicht paneel.













Carl heeft geen half werk geleverd, want zo’n beetje alle carrosseriedelen zijn vervangen. Het resultaat is behoorlijk extreem, maar het is wel een samenhangend geheel. De CS-ONE ziet er niet uit als een Mansory-achtige kermisattractie. Chapeau! Dit had zomaar een officiële versie van Alpine zelf kunnen zijn.

Lichter het origineel

Carl heeft ook nog aan de motor gesleuteld. Standaard levert de 1,8 liter viercilinder maximaal 300 pk, deze CS-ONE is goed voor 400 pk. Voorwaarde is wel dat je ethanol tankt. Tegelijk is deze auto nóg lichter dan het origineel, omdat de carrosserie volledig van carbon is. Daardoor blijft de CS-ONE onder de magische grens van een ton.

Dit is dus geen showmodel, maar gewoon een auto die je kunt kopen. Althans, je kunt je A110 om laten bouwen tot deze auto. Wat dat moet kosten? Dat weten we niet, maar de prijs kan alleen maar tegenvallen. Ga er maar vanuit dat deze bodykit meer kost dan de auto zelf.

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