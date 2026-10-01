Deze Alpine is misschien wel de bijzonderste van Nederland

Sommige auto's worden zeldzaam omdat ze duur, snel of gewoon extreem erg gewild zijn. En soms heb je gewoon een oude Renault die toevallig alles tegelijk heeft. Deze Alpine A310 uit 1985 is eigenlijk zo'n geval geval. Hij staat momenteel in Nederland te koop en heeft een verhaal waar dat op z'n zachtst gezegd best interessant is.

Een Alpine met een nogal bijzonder verleden

Het gaat om een van de ruim 400 laatst geproduceerde exemplaren van de A310. Maar het wordt nog interessanter: dit is volgens de verkoper de laatste A310 die oorspronkelijk nieuw in Nederland werd geleverd.

De auto kwam hier destijds via een nogal vreemde route terecht. De eerste eigenaresse had haar A310 met schade ingeruild voor een Alpine V6 GT, maar daar kreeg ze al snel spijt van. Haar oude auto was inmiddels verkocht, dus de dealer moest op zoek naar een andere. Uiteindelijk werd een van de allerlaatste exemplaren via Dieppe naar Nederland gehaald en hier als nieuwe auto geregistreerd.

Inmiddels heeft deze auto 154.716 kilometer gereden en is hij in handen van de derde eigenaar. Die koestert de A310 inmiddels al tien jaar.









Cognac is hier geen drank

Het meest opvallende aan deze Alpine is misschien wel de kleur. De auto draagt een zogenoemde commande spéciale-kleur Cognac. Volgens de verkoper zijn er wereldwijd waarschijnlijk maar twee A310's in deze kleur. De andere staat gezellig bij Alpine zelf als showauto.

Vorig jaar werd de auto, na helaas slachtoffer te zijn geworden van vandalisme, volledig opnieuw gespoten. Uiteraard weer in precies dezelfde originele kleur. De rekening? 15.000 euries. Voor dat geld kun je ook een hele leuke occasion kopen, maar dan heb je geen Alpine die bijna niemand anders heeft.

Verder is het chassis ooit gegalvaniseerd en zijn onder meer de remmen, koeling, koppeling en uitlaat verbeterd. De originaliteit is daarbij zoveel mogelijk behouden. De Michelin TRX-banden komen uit 2021.

Onder de achterklep ligt een 2,7-liter V6 met 151 pk, gekoppeld aan een handbak en uiteraard achterwielaandrijving. Geen vermogen waar je tegenwoordig misselijk van wordt, maar bij een auto als deze gaat het toch vooral om het karakter.











En dan de prijs

De Alpine wordt via The Collectables aangeboden met een startprijs van 17.500 euro. De gereserveerde prijs is daarmee nog niet bereikt. Er ligt bovendien ook een taxatierapport waarin de waarde op 50.000 euro wordt gezet.

Voor dat bedrag krijg je een auto met een enorme documentatiemap, een aantoonbare historie, NAP, een gegalvaniseerd chassis en een kleur die je waarschijnlijk vaker op een cocktailkaart dan op een Alpine tegenkomt.

De huidige eigenaar verkoopt hem vanwege gezondheidsredenen. Anders zou de auto volgens de verkoper waarschijnlijk helemaal niet op de markt komen.

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