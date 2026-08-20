Amerikanen komen even vertellen wie de baas is op de Nürburgring

De Nürburgring is Duits, de huidige recordhouder is Duits en de naam Grüne Hölle klinkt ook niet bepaald alsof hij door een Amerikaan uit Californië is bedacht. Toch denkt Czinger dat het misschien tijd is om even met een felgele hypercar naar Duitsland te vliegen en daar de boel op stelten te zetten. Het doel? Niet gewoon even een leuk rondje rijden en daarna een YouTube-video met slechte muziek online knallen. Czinger heeft zijn oog laten vallen op het absolute ronderecord voor productieauto's. En dat record staat voorlopig op naam van de Mercedes-AMG One.

Eerst even kijken of het lukt

Afgelopen april werd een opvallend gele Czinger 21C al gespot op de Nürburgring. Dat gebeurde vlak nadat Ford met de Mustang GTD Competition het Amerikaanse Nürburgring-record van Chevrolet had afgepakt. Timing waarbij je bijna zou denken dat Czinger even wilde laten zien dat de Amerikanen onderling nog lang niet klaar waren met haantjesgedrag.

Maar volgens CEO Lukas Czinger was het bezoekje vooral bedoeld om gewoon wat data te verzamelen. Geen ekte recordpoging dus, maar een soort proefwerkje.

De 21C reed tijdens openbare sessies, wat betekent dat er ook gewoon andere auto's op de baan reden. Niet ideaal wanneer je probeert uit te zoeken hoe snel je hypercar echt kan. Je zit tenslotte niet te wachten op een Peugeot 107 die precies in de verkeerde bocht besluit dat 70 km/u eigenlijk ook meer dan hard genoeg is. Toch wist Czinger genoeg snelle stukken te rijden om de gegevens naast de simulaties te leggen. De conclusie van de Amerikanen: we maken gewoon een kans.

Dat is natuurlijk nog iets anders dan een record in de tas hebben, maar goed.

Hallo AMG One

Czinger heeft de 21C niet gebouwd om alleen mooi te staan wezen op een terras in Monaco waar je 20 euro voor een bak koffie betaalt. Nee de Amerikaanse hypercar heeft al een stevige reputatie opgebouwd op Laguna Seca en het bedrijf lijkt een gezonde obsessie met rondetijden te hebben.

De Nürburgring is natuurlijk wel andere koek. Daar moet Czinger niet alleen sneller zijn dan andere Amerikaanse auto's. Als het bedrijf echt zijn zin krijgt, moet de 21C uiteindelijk de Mercedes-AMG One verslaan. En dat zou natuurlijk een heerlijk verhaal zijn. De Duitsers bouwen een hypercar met Formule 1-techniek, rijden daarmee een record op hun eigen Nürburgring en kunnen vervolgens uitleggen waarom een bedrijf uit Californië met een naam die klinkt als een startup voor een tandenborstel hun feestje komt verpesten.

Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. Volgens Lukas Czinger kan het nog tot een jaar duren voordat het bedrijf klaar is voor een serieuze recordpoging. De data zijn verzameld, de simulaties zien er blijkbaar hoopgevend uit, maar de stopwatch gaat voorlopig dus nog niet officieel aan. Helaas.

Voor de eeuwige opscheprechten

Czinger heeft een Nürburgring-record ook niet echt nodig om nog wat 21C's aan de man te brengen. De productie van de gewone 21C is al uitverkocht en ook de 30 exemplaren van de nieuwe 21C Spyder kunnen volgens het bericht snel verkocht zijn. Nee, dit gaat om iets veel belangrijkers: eeuwige opscheprechten.

Want kom op, hoeveel toekomstige Czinger-eigenaren gaan nou echt proberen de AMG One op de Nürburgring te verslaan? Precies. Echt helemaal niemand. Maar als Czinger straks kan zeggen dat de 21C sneller is dan de AMG One op de Nordschleife, dan staat dat natuurlijk prachtig op de brochure.

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