Deze Amerikaanse BMW M4-killer staat gewoon op Marktplaats

Een snelle Duitse coupé heb je natuurlijk gauw gevonden. Maar waarom zou je met de kudde meelopen als je ook iets veel originelers kan kopen? Precies. Er staat namelijk een behoorlijk interessant alternatief te koop op Marktplaats. Eentje met een Amerikaanse badge, een flinke V6 onder de motorkap en een vermogen waar je lekker over kan opscheppen bij je vrienden.

American muscle

De auto in kwestie is een Cadillac ATS-V Coupé uit 2017. En mocht je nu denken: 'die heb ik nog niet zo vaak voorbij zien komen', dat kan zomaar kloppen. Begin 2014 stonden er namelijk maar 15 op kenteken, en dat was inclusief de normale ATS modellen.







Deze is echter alles behalve de 'normale' ATS modellen. De ATS-V Coupé heeft namelijk een 3,9-liter grote V6 met twee turbo's in het vooronder liggen. Die is af fabriek goed voor een vermogen van 470 Amerikaanse paardjes en 603 Nm aan koppel. Dat was goed genoeg voor een 0 naar 100 sprint in 3,9 seconden en een nogal indrukwekkende topsnelheid van 304 km/u. Dat haalt die BMW M4 niet hoor.







Maar dat zijn de fabriekscijfers. Dit exemplaar heeft nog een tripje naar Tapout Tuning gehad, en die hebben de auto onder andere voorzien van twee RVS-downpipes en K&N-sportfilters. Vervolgens werd het hele pakket op de dyno afgesteld. De eindstand? Een vermogen van 600 pk en 775 Nm koppel. Als je daar de straatstenen niet mee bij je buurman naar binnen kan schieten...

Geen instapmodelletje

Naast het vermogen is deze ATS-V ook echt geen instapmodelletje. Deze Caddy is namelijk voorzien van het Track Performance Package. Dat houdt in: Recaro-sportstoelen, dikke Brembo-remmen met zes zuigers voor en vier achter, Magnetic Ride Control en een elektronisch sperdifferentieel. Daarnaast is er een hoop carbon, HUD, Bose audiosysteem en een achteruitrijcamera.









Volgens de verkoper heeft deze Amerikaan nog meer 50.950 kilometer gereden en heeft die pas twee baasjes gehad. De onderhoudshistorie is netjes aanwezig en de auto heeft in Duitsland een seizoenskenteken gehad. Dat betekent dat de auto dus niet in de winter als pekelvreter heeft gediend.

De nieuwprijs van deze coupé lag in 2017 op zo'n 140.886 euro, maar je mag hem van de verkoper meenemen voor 59.995 euro. Dat is inderdaad niet heel goedkoop, maar voor een auto als deze met 600 pk die maar twee eigenaren heeft gehad is het in ieder geval een stuk minder dan de eerste eigenaar ervoor heeft betaald.

En zeg nou zelf, hij ziet er ook gewoon vet uit.

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