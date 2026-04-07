1.300 pk en een nep-V8: dit is de elektrische AMG GT 4-door

Elektrisch rijden biedt voordelen. Het is stil, efficiënt en razendsnel. Maar leuk? Daar zijn de meningen nog altijd een beetje over verdeeld. Gelukkig heeft redder in nood - Mercedes-AMG - een oplossing voor dat probleem gevonden, namelijk door een elektrische auto te bouwen die doet alsof hij een V8 heeft. Creativiteit kent geen tijd.

AMG zonder V8… maar toch ook weer met

De nieuwe elektrische AMG GT 4-Door Coupe staat op het punt van onthulling en moet hét bewijs worden dat een EV ook gewoon een 'echte' AMG kan zijn. Dat is natuurlijk alles behalve een makkelijke opgave, want AMG draait al decennia om knallende V8-herrie, emotie en veel vermogen. Dat laatste is in ieder geval geen probleem. Met meer dan 1.300 pk uit drie elektromotoren zit dat allemaal wel goed. Maar geluid? Daar wordt het interessant.

Volgens Autoblog.com (geen familie van ons, althans niet zover als wij weten) heeft Mercedes de auto namelijk voorzien van een kunstmatig V8-geluid. En niet zomaar een raar Gran Turismo-achtig geluid uit een speaker, maar iets dat volgens de makers verrassend realistisch moet klinken. In ieder geval realistisch genoeg om je even te laten vergeten dat je eigenlijk in een elektrische auto zit.

Driften in stilte (met geluid)

Om te bewijzen dat dit niet weer de zoveelste saaie EV is, heeft AMG de auto uitgebreid getest op sneeuw en ijs in Zweden. Niet alleen om hem veilig te maken, maar vooral om te laten zien dat hij ook heel leuk is.

Dankzij een volledig variabel vierwielaandrijvingssysteem en slimme software die nog net geen boeken schrijft kun je het rijgedrag tot in de fijnste details aanpassen. Van licht onderstuur tot gecontroleerd overstuur, alles is instelbaar. Ja, ook driften hoort er gewoon bij. Met het zogeheten AMG Race Engineer-systeem kun je spelen met respons, wendbaarheid en tractie. Met andere woorden: knopjes draaien en kijken hoe ver je durft te gaan voordat het ESP (of je eigen talent) het opgeeft.

Technologie op standje overkill

Misschien ben je niet zo van de EV's en nepgeluiden, maar de technologie van de vierdeurs AMG GT is zeer indrukwekkend. Sterker nog, onderhuids is dit misschien wel de meest complexe AMG ooit. Twee elektromotoren achter, één voor, volledig variabele koppelverdeling en zelfs een speciale remopstelling met carbon-keramische schijven voor en staal achter.

Daarbovenop komt een geavanceerde luchtvering met actieve rolstabilisatie, die jou zowel comfort als sportiviteit moet geven. Oftewel: hij moet net zo goed kunnen cruisen als compleet gek gaan. Het is in ieder geval duidelijk dat AMG alles uit de kast trekt om te bewijzen dat elektrisch niet saai hoeft te zijn.