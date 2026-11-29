Rappers en auto's, het gaat nooit vervelen. Grappig genoeg kiest rapper Yes-R voor een auto die je nou niet meteen bij zo iemand verwacht. De auto is namelijk verrassend verstandig.

Pikzwarte Audi voor Yes-R

Als je oud genoeg bent, ken je Yes-R vast van keiharde bangers als 'Rampeneren', 'Uit elkaar' of 'Leipe Mocro Flavour'. Muziek die je vooral in de zero's op schoolfeestjes hoorde, en inmiddels ergens achter in de kast tussen de floppy's en glitterpennen ligt.

Tegenwoordig treedt Yes-R nog steeds op, alleen is hij wat minder 'straat' geworden. Dat zie je ook terug in zijn autokeuze, want die is niet helemaal wat je van zo'n rapper verwacht. Hij rijdt voortaan namelijk in een Audi Q6 Sportback e-tron.

Yesser heeft gekozen voor zwart: zwarte lak, een zwarte grille en zwarte Audi-logo's. Geen vreemde en opvallende wrap of lelijke bodykit, maar gewoon strak. Een keuze die we wel kunnen waarderen. Om welke uitvoering het precies gaat is lastig te zeggen. De Q6 Sportback e-tron begint in Nederland bij 63.990 euro. Daarvoor krijg je 252 elektrische paarden en een accu van 83 kWh. Wie meer wil, moet voor de Performance met 306 pk gaan of de quattro met vierwielaandrijving en 428 pk.

Toevallig schreven we in 2014 ook al eens over de auto van Yes-R. Hij ruilde toen zijn Opel Insignia in voor een gesponsorde Mitsubishi ASX. Ook eigenlijk niet helemaal wat je bij zo iemand verwacht, maar de rapper gaf toen ook zelf toe dat hij niet zo veel om auto's geeft.

Wat dat betreft is Yesser er duidelijk op vooruitgegaan. Het principe is verder wel hetzelfde gebleven, want ook nu lijkt het gewoon om een samenwerking te gaan. Wat die precies inhoudt, en of Yes-R de volle mep heeft betaald, is niet bekend. Wij hebben zo onze vermoedens, maar die houden we netjes voor ons.

Stekkerend het land door

Dat hoeft natuurlijk helemaal geen straf te zijn. Afhankelijk van de versie heeft de Q6 e-tron een WLTP van zo'n 661 kilometer. In de praktijk haal je dat niet, zeker niet op hoge snelheid of in de bizarre kou die we de afgelopen dagen hebben gehad. Laden gaat dan wel weer vrij snel: onder de meest ideale omstandigheden laad je aan een snellader zo'n 275 kilometer bij in tien minuten.

Binnen kijkt Yes-R tegen een gebogen OLED-scherm aan, met een digitaal dashboard van 11,9 inch en een infotainmentscherm van 14,5 inch. Achterin past 511 liter bagage, en er is ook nog een frunk van 64 liter. Genoeg plek voor een paar sneakers en een lading petjes, dus.