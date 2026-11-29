Wil je graag een gloednieuwe Audi A1, maar dan wel eentje van de vorige generatie? Dan is dit je kans, want dat is precies wat we op Marktplaats hebben gevonden.

Deze Audi A1 uit 2018 valt op vanwege het feit dat er witte folie overheen zit. Het lijkt bijna alsof het een nieuwe auto is die op transport wordt gezet. Wat blijkt? Het is ook een nieuwe auto, met slechts 35 kilometer op de teller.

Deze Audi is geen onbekende, het gaat om een auto uit de welbekende fabriekscollectie van Brussel. The Collectables nam deze over en verkochte de auto’s in 2025. Inmiddels zijn er een aantal op Marktplaats opgedoken. We schreven eerder al over een 26 jaar oude Seat Leon met 7.097 kilometer en hetzelfde autobedrijf heeft ook deze A1 in de aanbieding.

Laatste Audi A1

Het is één van de laatste A1’s die van deze generatie gebouwd zijn en waarschijnlijk zelfs de allerlaatste. De productie eindigde namelijk in augustus 2018 en deze auto dateert van 3 augustus 2018. Dat is ook de reden dat de fabriek dit exemplaar achter de hand hield, als aandenken. Met de nieuwe A1 werd de productie verplaatst naar het Spaanse Martorell.

















De auto zelf is verder niet zo bijzonder. Het is een 1.4 TFSI met 125 pk, uitgevoerd in zwart met stoffen bekleding. Weinig spannends aan dus. Het enige bijzondere is dat dit exemplaar bedoeld was voor de Mexicaanse markt.

Wat moet je ermee?

Wat je hiermee moet? Wij zouden het ook niet weten. Je gaat er niet mee rijden, want de kilometerstand maakt deze auto bijzonder. Sterker nog: je kan er niet mee rijden, want er zit geen kenteken bij en een auto die nooit geregistreerd is, kun je niet zomaar op kenteken zetten. Tegelijkertijd is het ook geen auto die je koopt om ernaar te kijken.

Mocht je toch een reden kunnen bedenken waarom je deze Audi A1 zou willen hebben, dan kun je terecht op Marktplaats. Let op: de prijs van € 11.950 is ex. btw. Je betaalt dus € 14.459 voor deze fabrieksnieuwe auto.