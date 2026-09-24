Deze Audi breekt een bijzonder Guinness-record

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De WLTP is voor veel elektrische auto’s ongeveer wat de fabrieksopgave voor brandstofverbruik is: een getal waar je dus niet te veel waarde aan moet hechten. De Audi A6 Sportback e-tron performance vond echter dat er best eens anders naar WLTP mag worden gekeken.

Gewoon 1.338 kilometer rijden

Miko Marczyk, rallyrijder en Europees rallykampioen, stapte op 11 september in een volledig standaard Audi A6 Sportback e-tron performance. Accu helemaal opgeladen en gaan met die elektrische banaan. Vanuit Zakopane ging het via onder meer Krakau, Warschau en Gdansk richting de Baltische kust bij Hel.

En daarna natuurlijk ook nog terug.

Na meer dan 45 uur stond de teller uiteindelijk op 1.338 kilometer. Dat is een flink stukje verder dan de officiële WLTP-actieradius van maximaal 777 kilometer. Dat is 516 kilometer meer dan de de fabrieksopgave!

Die prestatie leverde uiteraard een officieel Guinness World Record op. Niet nadat er een of andere geheime accu in was gelepeld, maar gewoon met een standaard productieauto. Dan vraag je je vast af: wat is het addertje onder het gras?

De gemiddelde snelheid kwam uit op ongeveer 30 km/u...

De A6 had alle tijd van de wereld

De omstandigheden waren trouwens ook best gunstig. De gemiddelde temperatuur was 15 graden, er werd gereden op energiezuinige Michelin-banden en Marczyk deed alles om zo min mogelijk stroom te verspillen. Weer eens wat anders dan rallyrijden zullen we maar zeggen.

Dat betekent dus lekker als een bejaarde optrekken, zoveel mogelijk regenereren en vooral heel ver vooruit kijken. Volgens Audi kon de regeneratie daarbij ongeveer 95 procent van de dagelijkse remacties opvangen. Toch was het op een gegeven moment klaar. Tussen Torun en Ciechocinek gaf de accu het op en stond de Audi stil. Eindstand: 1.338 kilometer.

Het verbruik kwam uit op slechts 7,09 kWh per 100 kilometer. Als je daar de 94,9 kWh bruikbare accucapaciteit naast legt, zie je dat de sommetjes echt verdacht netjes kloppen.

WLTP? Welke WLTP?

De A6 Sportback e-tron performance heeft 367 pk, een 100 kWh-accu waarvan 94,9 kWh bruikbaar is en een opgegeven WLTP-bereik van maximaal 777 kilometer. Audi noemt een Cw-waarde van 0,21, waarmee dit ook nog eens de meest aerodynamische Audi ooit zou zijn.

Maar voordat je nu heel enthousiast de dealer gaat bellen, dit betekent natuurlijk niet dat je morgen zelf even 1.338 kilometer kunt afleggen zonder stekker. Op normale snelheden gaat het verbruik natuurlijk keihard omhoog. Marczyk zegt zelfs dat bij hoge snelheid het energieverbruik bijna drie keer zo hoog ligt.

Het record laat vooral zien hoe ver je met een elektrische auto kunt komen als je zo zuinig mogelijk doet.