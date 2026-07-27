Deze Audi RS6 bij Domeinen verkeert in erbarmelijke toestand

We zijn gewend dat Domeinen doorgaans geen auto’s in concoursstaat aanbiedt, maar de RS6 die ze nu in de aanbieding hebben is er wel heel beroerd aan toe. De ontbrekende voorbumper is nog maar het begin.

Laten we positief beginnen: deze RS6 heeft een lekker kleurtje. Daar is ook meteen al het positieve mee gezegd. Om te beginnen liggen de voorbumper en de grille in de kofferbak. Die zijn als het goed is eenvoudig te monteren, maar er is een reden dat deze onderdelen niet op hun plek zitten.

Schadebak

Je kijkt hier naar een half opgeknapte schadebak. De beschrijving vermeldt dat het dak en de deuren niet origineel zijn en dat er gelast is aan de stijlen. Deze RS6 heeft dus aan alle kanten in elkaar gezeten en heeft mogelijk zelfs op z’n dak gelegen. Van de wielen worden we ook niet vrolijk: de auto staat rechtsachter op een thuiskomertje en de rest zijn beschadigde aftermarket velgen.























De blauwe kleur zal dan ook niet origineel zijn, zou je denken, maar we vermoeden dat deze lakkleur wél origineel is. In de optielijst staat namelijk Q0, wat aangeeft dat de auto een Exclusive-kleur heeft. Ook zien we matchende blauwe stiksels in het interieur. Dit was dus ooit een hele mooie uitvoering.

Historie onbekend

De auto is nieuw geleverd in Duitsland, maar de historie is verder één groot vraagteken. Er zitten geen papieren bij en zelfs geen kenteken. De teller geeft 22.364 kilometer. Of dat klopt? Geen idee, maar dat is wel het laatste waar je je zorgen om moet maken bij deze auto.

Toch zullen er ongetwijfeld mensen zijn die wel brood zien in deze auto. Zij kunnen terecht op Onlineveilingmeester.nl. Misschien is het wat voor Oscar Gräper,ie heeft ten slotte ervaring met het opknappen van smurfblauwe schadebakken.

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