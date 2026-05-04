Deze Sport quattro restomod is alles wat je wilt

We leven in een tijd waarin auto’s steeds stiller, slimmer en, laten we eerlijk zijn, toch wel een beetje saaier worden. Dus wat doe je als je daar geen zin in hebt? Dan bouw je gewoon je eigen auto. Liefst met een dikke turbo, vierwielaandrijving en een flinke sappige dosis jaren ’80-krankzinnigheid.

Groep B vibes, maar dan nieuw

Simpel gezegd is de HSR Type 859 een moderne ode aan de legendarische Audi Sport quattro. Geen halfbakken hommage, maar een full-on restomod die het origineel eert. Achter dit project zit HSR Manufaktur, een club uit München die duidelijk dacht dat het allemaal wel weer wat gekker mag.

De basis is een Audi Coupé B2, maar daar blijft eigenlijk vrij weinig van over. Alles gaat uit elkaar, wordt gescand en opnieuw opgebouwd. De wielbasis wordt met 32 centimeter ingekort voor die iconische korte, agressieve look. Ondertussen groeit de auto in de breedte alsof hij net een maand volgedouwd is met potjes proteine.

600 pk en gewoon zelf schakelen

Dan komen we bij het allerbelangrijkste: de motor. Geen nostalgisch blok, maar een moderne vijfcilinder zoals we die kennen uit de Audi RS3. Alleen blijft het daar niet bij. HSR schroeft er natuurlijk een grotere turbo op, gooit er gesmede onderdelen in en komt uiteindelijk uit op ergens tussen de 500 en 600 pk. Daar hoef je je absoluut niet voor te schamen.

En het mooiste? Een handbak. Geen DSG, geen geflipper. Gewoon koppelen, schakelen en hopen dat je het een beetje netjes houdt. Precies zoals een auto als deze hoort te zijn. Het geheel weegt minder dan 1200 kilo, mede dankzij een volledige carrosserie van koolstofvezel. Voeg daar vierwielaandrijving en een mechanisch sperdifferentieel aan toe en je hebt iets dat waarschijnlijk net zo hard vooruit wil als het zijwaarts gaat.









Kost wat, maar dan heb je ook wat

Natuurlijk blijft het niet bij alleen techniek. De Type 859 krijgt een compleet nieuw onderstel, keramische remmen en een interieur dat je zo gek kunt maken als je zelf wilt. Twee stoelen, vier stoelen, rolkooi zichtbaar of niet, het kan allemaal.

Maar ja, dan komt het moment dat je even moet slikken: de prijs. Reken op zo’n 500.000 euro, en dat is exclusief de BTW. Voor dat geld krijg je wel een oplage van slechts 84 exemplaren, als knipoog naar Audi’s rallytitel in 1984.

Volgens Auto Bild is er nog geen fysiek exemplaar, maar de plannen zijn serieus en de interesse groot. En eerlijk: dit is precies het soort auto waarvan je hoopt dat iemand anders hem koopt, zodat jij hem ooit een keer langs ziet knallen.