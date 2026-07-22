Deze Audi uit 1986 gaat harder dan een R8!

Als je deze zwarte Audi tegen zou komen in het verkeer zou je denken: hè, een Audi 100 met leuke velgen. Je zou nooit verwachten dat deze auto sneller is dan een R8 V10. Maar dat is ‘ie wel degelijk, met de helft van het aantal cilinders.

Je kijkt hier namelijk naar een zwaar aangepaste Audi 5000 CS Quattro. Oftewel: een Audi 100, die in Noord-Amerika door het leven ging als Audi 5000. Een auto die standaard niet bijster spannend was. Dit exemplaar is echter verre van standaard. Het gaat om een prototype dat speciaal gebouwd is op topsnelheid.

Vier keer zoveel vermogen

Het standaard vermogen van de 2,2 liter vijfcilinder, 160 pk, werd verviervoudigd (!) tot 650 pk. Dat was destijds ongekend veel. Tegelijkertijd werd de aerodynamica aangepast en kreeg de auto een afvalkuur. Toch zit er nog gewoon een vrij compleet interieur in, inclusief een achterbank.











De aanpassingen waren genoeg om een indrukwekkende topsnelheid van 331,94 (!) km/u te noteren op de Talladega Superspeedway in Alabama. Daarmee werd de magische 200 mph-grens doorbroken. Bovendien was dit een wereldrecord voor vierwielaangedreven auto’s. Daar was het Audi vooral om te doen: ze wilden hun quattrosysteem op de kaart zetten. En dat lukte ook.

Bobby Unser

Het was aanvankelijk de bedoeling dat rallylegende Walter Röhrl de auto zou besturen, die op dat moment ook al de nodige ervaring op zak had. Hij was echter niet zo thuis op ovals en daarom werd Röhrl vervangen door Bobby Unser, die drie keer de Indy 500 had gewonnen. Unser wist tijdens zijn eerste run al meteen de 200 mph (321,87 km/u) aan te tikken.













Nadat de auto zijn rol had vervuld, wilde Audi deze 5000 CS Quattro eigenlijk slopen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Een klant die bevriend was geraakt met Werner Laurentz, een van de ingenieurs, wist Audi over te halen om dit snelheidsmonster te verkopen. De staat was niet al te best, maar inmiddels is de auto overgespoten en de motor gereviseerd. Als het goed is, kan ‘ie dus nog steeds met gemak 300 km/u.

Wat zoiets waard is? Begin vorig jaar werd er € 120.750 voor deze auto betaald op een veiling van Bonhams. RM Sotheby’s denkt echter dat de auto meer waard is. Zij veilen de Audi volgende maand in Monterey en verwachten een opbrengst van € 220.000 tot € 265.000.

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