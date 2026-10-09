Deze auto is in Nederland twee keer zo duur als in thuisland Italië

We zijn allemaal één Europese Unie en dus zijn we allemaal gelijk! Nou ja, bijna dan. Want belasting heffen is (vooralsnog) iets dat de lidstaten zelf doen. Zo kan het zomaar zijn dat een auto in Nederland twee keer zo duur is als dezelfde auto in bijvoorbeeld Italië.

Ondergetekende is uw nederige correspondent in Italië en daar viel mij onlangs iets op. Er worden hier nog heel veel nieuwe auto's verkocht. Nou wist ik wel dat een nieuwe auto in Nederland eigenlijk onbetaalbaar is, maar toen ik eens wat verder in de materie dook, was er toch wel één auto die er met kop en schouders bovenuit steekt: de Fiat Pandina.

Fiat Pandina twee keer zo duur

De Fiat Panda heet sinds de komst van de Grande Panda nu de Pandina. De Fiat Grande Panda verkoopt hier in Italië voor geen meter, maar als je in de markt bent voor de meer "klassieke" Panda dan zie die veelvuldig rondrijden. Inmiddels begrijp ik waarom. Een nieuwe Fiat Pandina koop je hier bij de Fiat dealer vanaf 9.950 euro. Ik herhaal: 9.950 euro. Dat is twee keer zo voordelig als bij de Nederlandse Fiat dealer waar de prijzen beginnen bij 19.999 euro.

Hier zou het klimaatdrammende kabinet eens naar moeten kijken. Deze nieuwe Pandina voldoet aan alle eisen en normen die de Europese Unie stelt aan een nieuwe auto. Toch kost die in Nederland het dubbele. En maar klagen dat iedereen in zijn oude stinkende, roet en fijnstof uitstotende auto blijft rondrijden. Want dat auto's in Nederland zoveel duurder zijn heeft voor een groot deel toch echt te maken met alle belastingen die over de nieuwprijs van een auto nog altijd worden berekend.

Hou daarbij nog even in je achterhoofd dat een auto rijden ook nog eens goedkoper is in het land van de pizza en pasta. Volgend jaar wordt de motorrijtuigenbelasting voor kleine auto's als deze afgeschaft en benzine kost hier bij het gros van de tankstations momenteel maximaal twee euro. Want anders kan de gewone Italiaan het allemaal niet meer betalen. Het is nog niet zo goedkoop als in dat andere EU-land waar je max 1,34 betaalt (ook heel volgend jaar) maar het scheelt nogal.

Hoe kan dat nou zo goedkoop?

We hebben het hier niet over een halve brommobiel. De Fiat Topolino (die dat wel is) kost hier overigens minimaal 9.990 euro, net zoveel als in Nederland. Maar ja geen volwaardige auto en volledig elektrisch. Nee de Fiat Pandina is een échte auto waar je heel Europa mee door kunt rijden voor de helft van het geld dat hetzelfde product in Nederland kost.

De prijs van 9.950 euro is wel een actieprijs. Deze prijs geldt alleen als je gebruik maakt van financiering. Wil je de auto gewoon aftikken zonder financieren, dan betaal je 11.450 euro. Nog altijd geen geld voor een splinternieuwe auto. De catalogusprijs is normaal 15.950 euro, maar deze actie met fikse korting loopt al een hele lange tijd (vanaf september 2025). Met groot succes, want je ziet ze hier veel rijden.

Kopen in Italië!

Vanuit Nederland een auto in Italië kopen met financiering zal lastig zijn, maar met die 11.450 euro is het nog altijd een koopje. Even naar Nederland rijden en er staat meteen meer dan 1.000 kilometer op de teller. Nog zo'n 2.000 kilometer erbij en je kunt hem zo importeren als gebruikte auto. Scheelt een klap BPM. En met één Europa is exporteren en importeren een appeltje eitje toch? Nou van Italië naar Nederland wel. Andersom zou ik het afraden.

Allemaal snel naar Italië dus om een nieuwe auto te kopen voor een prikkie!