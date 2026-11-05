Deze auto krijgt al na twee jaar een facelift

De Omoda 5 is nog hartstikke nieuw, zou je denken. Deze auto werd namelijk in 2024 gelanceerd in Nederland. Toch krijgt de auto nu al een facelift.

De reden kun je misschien al wel raden: in China bestaat de Omoda 5 al langer. Daar werd de auto al in 2022 op de markt gebracht. En na 4 jaar is het wel eens tijd voor een facelift. Niet dat het zoveel uitmaakt, want niemand koopt een Chinese auto vanwege het design. En het zal ook niemand opvallen of je nu een pre-facelift of een facelift Omoda 5 hebt.

Desalniettemin: de Omoda 5 is opgefrist. De auto heeft een compleet nieuwe neus gekregen. De koplampen waren eerst via een zwarte balk met elkaar verbonden, nu staan ze gewoon los. Dat niet alleen: het zijn ook daadwerkelijk nieuwe koplampen. Ook de voorbumper is anders getekend. Niet per se moderner of mooier, maar gewoon anders.

Compleet nieuw interieur

De grootste verandering zit ‘m in het interieur. Dat is namelijk compleet nieuw. De Omoda 5 had eerst nog een laag en breed scherm op het dashboard, waarin het instrumentarium en het infotainmentscherm waren geïntegreerd. Dat heeft Omoda overboord gekieperd: er is nu gewoon een lomp tv-scherm op het dashboard geplaatst. Het instrumentarium is een klein rechthoekig schermpje. Heel eh… modern. Ook de rest van het dashboard, het stuur en de middentunnel zijn nieuw.

















Qua techniek is er weinig veranderd. De elektrische Omoda 5 komt nog steeds 430 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Het vermogen is wel een fractie gestegen, van 204 pk naar 211 pk. Hoppakee! Overigens was er van de pre-facelift ook een hybride versie, maar daar wordt geen woord over gerept in het persbericht.

De Omoda 5 is standaard voorzien van een 540 graden camera. We wisten niet dat er zoveel graden waren, maar daarmee bedoelen ze een camerasysteem waarmee je virtueel ook door de bodem van de auto kunt kijken. Ook standaard zijn een warmtepomp en verwarmde stoelen met een massagefunctie.

Prijskaartje

Dan nu de reden waarom je deze auto zou willen kopen: het prijskaartje. De definitieve prijs is nog niet bekend, maar geeft wel een indicatie: € 35.000. Daarmee wordt de Omoda 5 duurder, maar het is alsnog een scherpe prijs voor een 4,55 meter lange crossover met 430 kilometer range en alle toeters en bellen.

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