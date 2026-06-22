Deze auto met vleugeldeuren kende jij nog niet

Sorry, misschien iets te veel clickbait. Maarrr, nu je hier toch bent kan je net zo goed even dit artikel lezen toch? Want er is van de titel eigenlijk geen woord gelogen. Deze Zündapp Janus vinkt moeiteloos al die boxjes af, terwijl de kans groot is dat je er nog nooit eentje hebt gezien. En het leukste? Hij staat gewoon op Marktplaats!

Voor én achter een voordeur

Goed, de Janus 250 (nee dat heeft niks met gladjanus te maken) stamt uit 1957, een tijd waarin Duitsland nog volop experimenteerde met microcars. Zündapp kennen de meesten vooral van motorfietsen en brommers, maar blijkbaar dacht iemand daar: “Wat als we een scooter bouwen waar vier mensen in passen?” Het resultaat is… nouja, dit dus.

De Janus dankt zijn naam aan de Romeinse god Janus, die bekendstond om zijn twee gezichten en dus tegelijk vooruit én achteruit kon kijken. En Duitse ingenieurs dachten blijkbaar: dat is nou een leuk concept, daar bouwen we een auto omheen. Het resultaat? Een microcar met niet één, maar twee voordeuren, eentje voor en eentje achter.

En ja, die deuren doen sterk denken aan de BMW Isetta. Alleen was BMW de Janus wel een paar jaar voor. Sterker nog, Zündapp lijkt goed te hebben gekeken naar een nogal vervelend detail van de Isetta. Want als je daarmee frontaal een boom knuffelt, wordt uitstappen je een beetje onmogelijk gemaakt. Bij de Janus dachten ze daar slimmer over na: zit de voorkant dicht tegen een boom aan, dan open je gewoon het achterdeurtje.







Bescheiden vermogen, grootse dromen

Onder de huid ligt een bescheiden eencilinder tweetaktmotor met ongeveer evenveel vermogen als een moderne grasmaaier. Verwacht dus geen burnouts en ongecontroleerde drifts. Maar snelheid is hier totaal irrelevant. Maar goed, omdat dit natuurlijk Autoblog is zal ik jullie een paar kleine specs geven. Het motortje levert 14 hele pk's aan vermogen. Net niet genoeg om de straatstenen mee uit de grond te trekken, maar wel snel genoeg voor een nul naar hon... ik bedoel tachtig sprint in 36 seconden.

Deze volledig gerestaureerde Janus staat er overigens prachtig bij in blauw met rood lederen interieur, een kleurcombinatie die eigenlijk wel weer in de hedendaagse tijd past. De teller staat op 89.032 kilometer, wat voor een auto uit 1957 indrukwekkend is, al voelt iedere kilometer in zo’n ding waarschijnlijk als een avontuur.

















De Janus was trouwens geen commercieel succes. In zijn hele leven zijn er maar 6.902 exemplaren van gebouwd. Gelukkig maakt dat hem vandaag alleen maar leuker. Want eerlijk, hoeveel auto’s ken je waarbij mensen op een Cars & Coffee spontaan om je heen gaan lopen om te checken wat nou de voorkant is?

Dan komen we aan bij misschien wel het belangrijkste punt, de prijs. De eigenaar van de Janus wilt er graag 49.950 euro voor hebben. En ja, dat is inderdaad veel geld. Maar, dan heb je wel echt wat unieks. En vleugeldeuren die geen enkele andere auto heeft. Even kijken? Klik dan hier!

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