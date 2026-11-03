Deze auto’s brachten dit weekend gestoord veel geld op

In Las Vegas zijn er genoeg manieren om van je geld af te komen, maar dit weekend kon je er ook nog wat voor terugkrijgen. Er werd namelijk een partij bijzonder dikke auto’s geveild door Broad Arrow. Intussen was er in Londen een veiling van RM Sotheby’s. Genoeg voer voor een lijstje!

We zetten op een rijtje welke auto’s dit weekend het meeste opgebracht hebben. Vooral op de veiling in Las Vegas zijn er weer absurde bedragen geboden voor auto’s. Er zijn meerdere veilingrecords gesneuveld.

8. Aston Martin Valkyrie

€3,3 miljoen – RM Sotheby’s

De Aston Martin Valkyrie is niet de geniale investering waar eigenaren op hoopten, maar dit exemplaar is wel de duurste die tot nu toe geveild is. Voor dit Valkyrie met 300 kilometer werd omgerekend € 3,3 miljoen betaald. Dat is een hoop geld, maar veel winst zal de eigenaar niet gemaakt hebben. De kale nieuwprijs lag namelijk rond de drie miljoen en er zit voor € 280.000 aan opties op deze auto. In de meeste andere gevallen zou je heel blij zijn als je quitte speelt, maar in dit segment zijn er ook genoeg auto’s waar je dikke winst op maakt. Dat gaan we wel zien in de rest van het lijstje.

7. Ferrari SA Aperta

€ 3,9 miljoen – Broad Arrow Auctions

De Ferrari SA Aperta is niet eens een hypercar en toch werd er voor deze auto een bizar bedrag neergeteld. Iemand betaalde € 3,9 miljoen voor een Ferrari 599. Natuurlijk, de SA Aperta is gelimiteerd op slechts 80 exemplaren en de motor komt regelrecht uit de 599 GTO, maar 3,9 miljoen is echt compleet van de pot gerukt. De nieuwprijs van deze auto was ‘slechts’ € 410.000 exclusief belastingen…

6. Bugatti Chiron Super Sport

€ 4,1 miljoen – Broad Arrow Auctions

Iets minder verrassend is de Bugatti Chiron. Bugatti’s zijn duur, maar ook waardevast. Dat heeft Michel Perridon goed bekeken. Deze Super Sport (te herkennen aan de longtail) had 1.900 miles op de teller en bracht 4,1 miljoen op. De netto nieuwprijs was € 3,2 miljoen, maar dit exemplaar was wel voorzien van dure opties. Zo heeft deze auto ‘Sky View’ (twee raampjes in het dak) ter waarde van € 73.000 en een two-tone kleurstelling die € 67.000 heeft gekost. Maar het lijkt erop dat de eigenaar alsnog winst heeft gemaakt.

5. Ferrari Enzo

€ 5,9 miljoen – Broad Arrow Auctions

Dit lijkt een rode Ferrari Enzo, zoals er zoveel zijn, maar toch is deze auto al twee keer overgespoten. In 2003, binnen het eerste jaar van de levering, liet de eigenaar de Enzo zwart spuiten bij Ferrari. Later is de auto toch weer overgespoten in Rosso Corsa. Zonde, want zwart is juist specialer. Ook opvallend: de V12 is in 2005 onder garantie vervangen. Er is dus aardig wat gerommeld aan deze auto, maar toch bracht ‘ie een leuk bedrag van € 5,9 miljoen op. Dat was overigens bij lange na geen record, want in januari was iemand zo gek om € 16 miljoen (!) te betalen voor een gele Enzo. Ook zijn er dit jaar al exemplaren geveild voor € 10,8 en € 11,6 miljoen.

4. LaFerrari

€ 7,9 miljoen – Broad Arrow Auctions

Een Ferrari hoeft niet oud te zijn om veel geld op te brengen. Ook de LaFerrari is al compleet door het dak gegaan. Dit exemplaar met 5.439 miles (8.753 kilometer) op de teller bracht een recordbedrag van € 7,9 miljoen op. Om even aan te geven hoe veel dat is: voor dat bedrag kun je twee Porsche 918’s én twee McLaren P1’s kopen.

3. Ferrari Daytona SP3

€ 9,8 miljoen – RM Sotheby’s

We moeten een beetje rustig aan doen met de superlatieven, maar de prijzen van de Daytona SP3 zijn ook tamelijk bizar. Omdat de auto geen onderdeel uitmaakt van de illustere Big Five, zou je denken dat een SP3 minder opbrengt dan een LaFerrari. Het tegendeel is waar. Zo werd voor dit gele exemplaar 9,8 miljoen betaald. Dit was overigens de persauto die onder meer is afgetrapt… eh… getest door Top Gear, Car and Driver en Road & Track. Toch is de kilometerstand nog steeds laag, want de journo’s hebben alleen wat rondjes op het circuit gereden (waaronder Zandvoort). Er staat 4.744 kilometer op de klok.

2. Ferrari Daytona SP3

€ 16,5 miljoen – Broad Arrow Auctions

Dacht je dat € 9,8 miljoen veel geld was voor een Daytona SP3…? Voor dit exemplaar met 81 mile is € 16,5 (!) miljoen betaald. Gekkenwerk. Dit is tevens een record voor de Daytona SP3, als we het exemplaar dat vorig jaar 25 miljoen dollar opbracht niet meetellen. Dat was namelijk een veiling voor het goede doel en dan heeft het bedrag vaak weinig meer met de auto te maken (zie de veiling van de eerste Ferrari Luce). Voordat we verder afdwalen: mooi kleurtje, dat Verde Francesca!

1. Ferrari F50

€ 16,7 miljoen – Broad Arrow Auctions

De állerduurste auto van dit weekend, was deze Ferrari F50. Met een oplage van slechts 349 stuks is de F50 zeldzamer dan de Enzo en de LaFerrari en dat zie je nu ook terug in de prijzen. Wat dit exemplaar vooral bijzonder maakt, is het feit dat er maar 106 mile op de teller staat. Tegenwoordig is het normaal dat gelimiteerde Ferrari’s linea recta in de garage verdwijnen, maar in de jaren ’90 was dat nog iets anders. Een fabrieksnieuwe Ferrari F50 is dus een unicum. Daarom werd er € 16,7 miljoen voor betaald. Er was een tijd dat je een F50 voor vier á vijf ton op de kop kon tikken. Misschien niet met deze kilometerstand, maar toch…

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