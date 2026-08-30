Deze auto’s moet je juist leasen omdat niemand weet wat ze straks waard zijn

We kunnen lang of kort praten over de voor- en nadelen van leasen, maar één voordeel is in ieder geval dat je je niet druk hoeft te maken over de restwaarde. En dat is bij sommige auto’s toch wel heel handig.

In dit artikel gaan we het hebben over auto’s met een onzekere restwaarde. Dat zijn auto’s die je misschien liever wil vermijden als je een auto gaat kopen. Leasen is echter een ander verhaal. Uiteraard denkt een leasemaatschappij ook na over de restwaarde en nemen ze dit mee in de prijs. Maar dan weet je wel van tevoren waar je aan toe bent. En mocht de restwaarde toch lager uitvallen? Dat is dan het probleem van de leasemaatschappij.

Chinese auto’s

De grootste onzekerheid ligt natuurlijk bij modellen van nieuwe en onbekende merken. Oftewel: Chinese merken. Al hebben we hier en daar natuurlijk ook nog wat andere nieuwkomers gehad, zoals het Vietnamese VinFast en het Amerikaanse Fisker. Ze hebben één ding gemeen: niemand weet wat deze auto’s over vier jaar nog waard zijn en de kans is vrij groot dat het niet veel is.

Op dit moment zijn er al bijna twintig Chinese automerken actief in Nederland en die teller loopt alleen maar op. Je kunt op je boerenklompen aanvoelen dat die merken niet allemaal naast elkaar kunnen bestaan. Sommige fabrikanten zullen zich terugtrekken, anderen zullen misschien zelfs op de fles gaan, net als Fisker. Hoe dan ook, er gaan merken verdwijnen en dat is funest voor de restwaarde.

Toch zullen er ook Chinese merken zijn die juist doorbreken tot de mainstream, zoals de Koreaanse merken in het verleden gedaan hebben. En gezien de snelheid van de ontwikkelingen in China, hoeft dat helemaal niet lang te duren.

Zo is BYD op dit moment hard op weg een gevestigde naam te worden: ze hebben dit jaar al meer auto’s verkocht dan gevestigde namen als Citroën, Mazda en Suzuki. Je kunt er dus wel vanuit gaan dat BYD een blijvertje is, wat de restwaarde minder onzeker maakt. Voor veel andere Chinese merken is het echter koffiedik kijken. En dan kan leasen dus de veilige optie zijn.

Aandrijflijnen

Zijn er verder nog auto’s met een onzekere restwaarde? Jazeker. Er zijn ook aandrijflijnen waarvan we nog maar moeten afwachten hoe populair ze zijn over een paar jaar. Neem bijvoorbeeld plug-in hybrides, die vanaf dit jaar het volle pond aan wegenbelasting betalen. Het is nog onzeker wat voor effect dit gaat hebben op de restwaarde. Ook de restwaarde van auto’s met een range-extender is onzeker, maar die zijn er überhaupt niet veel.

Het is wel duidelijk dat de accu’s van een plug-in hybride eerder problemen geven en sneller degraderen dan die van volledig elektrische auto’s. Intussen komt er een steeds groter aanbod aan elektrische occasions met een fatsoenlijke range, dus wie weet kiezen mensen straks in grote getale voor een elektrische occasion in plaats van een PHEV. En dan hebben we het nog niet eens over de brandstofprijzen. Misschien zitten we momenteel op een piek, maar we vrezen dat de benzine de komende jaren ook gewoon duur blijft.

De restwaarde van een diesel kunnen we niet eens onzeker noemen: die is gegarandeerd slecht. Voor waterstofauto’s geldt een beetje hetzelfde. In het begin was er nog de hoop een grote doorbraak van waterstof, maar dat kunnen we inmiddels wel vergeten. BMW, Toyota en Hyundai komen weliswaar nog met nieuwe waterstofauto’s, maar het lijkt ons sterk dat die auto’s het tij gaan keren.

Lang verhaal kort: onzekerheid over de restwaarde kun je wegnemen door te kiezen voor private lease. Dat hoeft nog niet te betekenen dat je uiteindelijk goedkoper uit bent, maar je hebt in ieder geval geen verrassingen…

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