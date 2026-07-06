Deze auto's worden veel vaker geïmporteerd dan nieuw gekocht

Je zou denken dat als een auto populair is, hij vanzelfsprekend ook massaal nieuw wordt verkocht. Helaas. Dat blijkt in Nederland lang niet altijd zo te werken. Sterker nog: van sommige modellen worden inmiddels twee, drie of zelfs vier keer zoveel exemplaren uit het buitenland gehaald als dat er hier splinternieuw de showroom uit rollen. De Nederlandse occasionjager zit echt in de tijd van zijn/haar leven.

Volkswagen regeert

Volgens Importradar blijft de individuele auto-import ook in 2026 gewoon lekker doorgroeien. In de eerste helft van het jaar werden ruim 183.500 auto's geïmporteerd. Dat is een stijging van een toch wel flinke 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alleen al in juni kwamen er bijna 27.500 importauto's bij.

Volkswagen is opnieuw met afstand het populairste importmerk. Er werden 26.730 Volkswagens geregistreerd, bijna een kwart meer dan vorig jaar. Maar het wordt pas echt leuk als je die cijfers naast de nieuwverkopen legt.

Van de Volkswagen Tiguan werden dit jaar 4.688 exemplaren geïmporteerd, tegenover slechts 1.943 nieuw verkochte auto's. Bij de Volkswagen Golf is het verschil nog groter: 4.400 importauto's tegenover 1.184 nieuwverkopen. De Volkswagen Polo spant misschien nog wel de kroon. Daarvan werden namelijk 4.458 exemplaren geïmporteerd, terwijl er slechts 1.036 nieuw verkocht zijn. Dat is ruim vier keer zoveel...





Ook premium blijft populair

Volkswagen is natuurlijk niet de enige winnaar. Ook de Ford Kuga blijft populair met 4.216 importauto's, bijna twee keer zoveel als de nieuwverkopen. Bij Volvo worden de XC60 en XC40 eveneens flink uit het buitenland gehaald. Vooral de XC40 scoort opvallend, met bijna drie keer zoveel import als nieuwverkoop.

En dan is er nog de grootste uitschieter van allemaal. De Cupra Formentor werd in de eerste helft van 2026 slechts 263 keer nieuw verkocht. Tegelijkertijd kwamen er 2.445 gebruikte exemplaren vanuit het buitenland deze kant op. Dat is ruim negen keer zoveel.

Waarom eigenlijk?

Eigenlijk is het antwoord dus helemaal niet zo ingewikkeld. Want in Duitsland, België en andere Europese landen is het aanbod gebruikte auto's enorm en liggen de prijzen gewoon lager dan in Nederland. Voeg daar een rijkere extra sappige uitrusting aan toe en je snapt waarom steeds meer Nederlanders de showroom lekker overslaan.

Dat zie je ook terug in de rest van de cijfers. Kleine SUV's zijn inmiddels goed voor 42 procent van alle importauto's en hybrides domineren met 51 procent van de registraties. De diesel blijft ondertussen verder wegzakken en is nog goed voor slechts 3,6 procent van de totale import.

De conclusie is eigenlijk heel simpel: de Nederlandse dealer verkoopt nieuwe auto's, maar voor populaire occasions kijken we massaal over de grens. En als je de cijfers ziet, is dat waarschijnlijk voorlopig nog niet voorbij.

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