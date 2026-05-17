Deze auto's zijn de 'zwarte schapen' uit hun modelseries

Het is vrijwel onmogelijk om een lang durende modelserie goed te houden zonder af en toe een klein beetje de plank mis te slaan. Toch blijkt vaak dat de 'zwarte schapen' uiteindelijk een eigen groep trouwe volgelingen krijgt waardoor zelfs de grootste haters een beetje bijdraaien. Wij pakken uit de grabbelton een paar populaire namen die automerken al een tijdje gebruiken en bespreken de minst geliefde generaties, met natuurlijk het beantwoorden van de vraag of ze de slechte status verdienen.

BMW M3 (E36)

Oh ja, de keuzes heeft ondergetekende een beetje geselecteerd op basis van wat het internet veelal meent te zeggen. Ermee oneens zijn mag dan ook, ik zou bijna zeggen: graag zelfs. Bij de BMW M3 zijn er tegenwoordig meerdere opties, maar de originele 'dit was 'm net niet' was de M3 E36. De tweede auto uit een reeks heeft het vaak moeilijk, want het wordt al snel een make or break-situatie. In ieder geval was de motor niet meer de viercilinder, maar een zes-in-lijn die door M omgetoverd was tot S50, goed voor initieel 286 pk.

Wat was er mis mee?

Terugkijkend op de BMW M3 E36 een hele goede vraag. Een groot deel is toch design, het ontwerp van de E36 an sich had even tijd nodig. Een ander deel is toch die karakterbreuk ten opzichte van de M3 E30. Dat was een volbloed raceauto waar lichtgewicht en gemiddeld vermogen voor de rijervaring zorgde, de E36 was toch al een beetje een powerbeul. Zeker de late versies met 321 pk. In de VS viel de pk-propositie al helemaal tegen, de voor de VS bedoelde S50 en de aangepaste S52 waren met 240 pk geen strepentrekkers. Ten slotte: ook de opvolger E46 viel als klassieker toch al sneller in de smaak.

Het zwarte schaap: terecht?

De BMW M3 E36 had even tijd nodig. Toch legt de auto een basis waar de E46 op verder bouwde, waardoor vrij veel van wat de E46 goed maakt ook al in de E36 te vinden was. De styling moet je ding zijn, maar met terugwerkende kracht is het een herkenbaar design voor zijn tijd. De prijzen van de E36 lijken nu eindelijk omhoog te gaan door schaarste, waardoor toch wel beseft wordt dat een E36 een serieuze optie is.

Honda Civic Type R (FN2)

Een hot hatch kan een toffe allrounder zijn, zoals een Golf GTI of Focus ST. Een hot hatch kan ook net even ietsje rauwer zijn. Honda doet goed voor hoe dat kan met de Civic Type R. Enorm toerenbereik, natuurlijk Honda's epische VTEC en een simpele doch goedkope aard zijn al sinds de EK9 de kernpunten van de Type R. De opvolger EP3 deed veel hetzelfde, maar beter. De K20-motor is een absolute klassieker. En toen kwam de derde Civic Type R specifiek voor ons, de FN2.

Wat was er mis mee?

Toch wel een beetje dat het leek alsof Honda wat minder de grenzen opzocht qua rijdynamiek. De dubbele wishbone-draagarmen achter van de EP3 werden ingeruild op een 'normale' torsie-as. Het werkt, maar vormt minder karakter. De motor is nog steeds de K20, maar met een vergelijkbaar aantal pk als de voorganger (201 pk ten opzichte van maximaal 215 pk in de EP3). Nog irritanter: er was een 'derde' Type R die wel meer vermogen en vergelijkbare rijdynamiek kreeg als de EP3, dat was de FD2 voor Japan (die wij alleen kennen als Civic Hybrid). Het voelt dus alsof de FN2 een beetje kwam zo van, oké, we bouwen wel wat. De FK2 en al helemaal de FK8 die volgden maakten van de Type R weer een lekker extreme straatracer.

Het zwarte schaap: terecht?

Helaas wel. Let wel dat het niet perse betekent dat je geen goede auto hebt aan een Honda Civic Type R FN2, begrijp ons niet verkeerd. Als je echter de essentie van een Civic Type R wil begrijpen, is het geen goed startpunt. Ook is het geen no-brainer-upgrade ten opzichte van een EP3.

Mazda MX-5 (NC)

De Mazda MX-5 kent vier generaties en we denken dat er weinig fanaten meer unaniem zijn over het feit dat de derde uit de toon valt. De allereerste MX-5 herdefinieerde de standaarden voor kleine sportauto's. Extreem licht, makkelijk in de omgang, een perfecte basis voor tuners, als allrounder misschien wel het beste sportieve autootje dat geld kan kopen. De NB is vrij simpel dat idee, maar up-to-date. De derde generatie NC is het zwarte schaap. Nog steeds geen zwaarlijvige, logge Gran Turismo, maar als MX-5 laat hij een paar steken vallen.

Wat was er mis mee?

Dat is moeilijk om in feiten en cijfers uit te drukken. Het gewicht dat nu boven de 1.000 kg zit in theorie wel, maar laten we wel wezen: 1.050 kg is nog steeds licht. De styling was ietsje moderner en 'boller', waardoor de auto wat groter aanvoelde. Dat heeft in theorie juist meer voordelen dan nadelen. Het rijgedrag is wat je wil van een sportwagen, maar excelleert niet zoals een NA of NB dat deed voor zijn geld. Het is vrij simpel: de NC is een uitstekende kleine sportwagen, maar niet een uitstekende MX-5. Je zou bijna zeggen dat het meer zegt over de impact van de NA/NB dan de NC.

Het zwarte schaap: terecht?

Ook hier, ja, eigenlijk wel. De ND was een prachtige rentree van de MX-5 als makkelijke compacte sportwagen, waardoor de aard van de NC wellicht ietwat onnodig voelt. De NA en NB waren zoals gezegd buitenaards goed, dus het schept ook een lastige precedent om dat op te volgen. Nogmaals, je hebt echt geen slechte sportauto aan een NC, maar de essentie van de MX-5 zit beter in de andere generaties.

Peugeot 308 GTi (T7)

Gran Turismo Inezione. Of gewoon Grand Touring Injection. GTI is een magische afkorting voor vele merken, maar je denkt het snelst aan Volkswagen of Peugeot. Die laatste gebruikte GTI voor de fenomenale 205 en 309, de nog steeds vrij goede 206, de hilarische 106 en natuurlijk de 306 inclusief GTI-6. Met de switch naar de 307 veranderde het karakter van eigenlijk het hele Peugeot (na die meeting waarna besloten werd dat ze terrible cars gingen bouwen, we hebben hem allemaal gezien). Op zich dus een goede zet dat er nooit een 307 GTI was, wel na de facelift een Féline met 177 pk. Voor de 308 die volgde, durfde Peugeot het wederom aan om de naam GTI erop te plakken.

Wat was er mis mee?

Als een hot hatch, vrij veel. Zwaarlijvig, ietwat gevoelloos, voorzien van de op zich qua karakter prima 'Prince' THP-motor die qua robuustheid niet als geweldig te boek staat. Er tegenover staat 200 pk wat op zich mooi is, maar voelt als trekken aan een dood paard als de rest van de auto zo mildheet is. Enfin, dit werd de aard van het beestje voor Peugeot, dus je zou nog ietwat cynisch kunnen zeggen dat het wel een perfecte hot hatch is voor het nieuwe Peugeot. Maar die naam, GTI. Dat is misschien wel wat er het meest mis mee is. Dat deze bijna MPV-achtige auto de navolging moet zijn van de briljante 306 GTI? Neen.

Het zwarte schaap: terecht?

Helemaal als je hem meerekent als een hoofdstuk in het GTI-boek, driewerf ja. Het is een gepeperde 308, maar het ademt allemaal niet dat het een GTI is. Als mooie steek onder water nadat de 308 T7 al in zijn geheel afgesloten was, kwam Peugeot bij de tweede 308 met een GTI die het allemaal beter begrepen had.

Porsche 911 (996)

Ja, je wist dat we hem even moesten bespreken. Er is bij elke Porsche 911-generatie wel wat te verzinnen wat je erop kan aanmerken, maar er tegenover staat dat elke generatie op zijn eigen manier briljant is. Bij de 996 is er eigenlijk maar één ding wat de auto als het zwarte schaap in de 911-familie tegenhoudt. Het uiterlijk.

Wat was er mis mee?

Designtaal moet ontwikkelen. Je moet dus af en toe gedurfd doen om aan te voelen of een ontwikkeling klopt of niet. Porsche wilde een hele moderne kant op met de 996 en dus moesten de ronde koplampen ruimte maken voor koplampen die meer in lijn voelden met de welving van het koetswerk. De spiegelei-lampen, zoals ze wel eens genoemd worden. Het maakt de 996 de meest unieke 911 qua vormgeving, maar niet voor iedereen op de goede manier.

Het zwarte schaap: terecht?

Objectief is er weinig mis met de Porsche 911 996. Motorisch een perfecte upgrade ten opzichte van de 993 en eigenlijk alles wat je wil dat een des tijds moderne 911 kan, kan de 996. Dikke versies als de Turbo's en de GT-versies ontstonden hier op de manier zoals we ze nu kennen. Qua styling is de 996 het buitenbeentje, want de 997 had weer ronde koplampen. Tegelijkertijd is de 997 vrijwel niks anders dan de 996 met andere koplampen, dus je zou het een E36-momentje kunnen noemen. De 996 is veruit de goedkoopste 911 van het moment en als je voor een relatief prikkie de ervaring van een 911 wil krijgen, is het een no-brainer. Al gebeurt het vaak dat je na deze teen in het water gedipt te hebben, toch overgaat naar een 997.

Renault Clio RS (B98)

Veel van de voorbeelden die we vandaag hebben kunnen vinden van zwarte schapen zijn tegenvallers omdat de andere generaties zo goed zijn. De Renault Clio RS van de vierde generatie Clio (en derde en laatste generatie RS) is er zo een. Vlotte Renaults hebben al decennialang de X-factor. De Clio Williams evolueerde naar de eerste Clio Renault Sport of RS. Het was niet de meest verfijnde keuze. Of de snelste. Maar vrijwel altijd de leukste. Helemaal die eerste generatie, maar ook de tweede RS op basis van de Clio III was een puike hot hatch qua gevoel, balans en basis voor een heerlijk circuitspeeltje. Niet in de laatste plaats vanwege de 2.0 liter RS-motor die in essence gewoon een aangepaste tweeliter zestienklepper van een middenklasse Renault is, maar dankzij 172 tot rond de 220 pk gewoon precies goed was in elke Clio. En toen kwam de nieuwe RS.

Wat was er mis mee?

Er bekruipt ons bij de Renault Clio IV RS eenzelfde gevoel als bij de Honda Civic Type R FN2. Het werd iets te... klinisch. De 1.6 liter turbomotor met 200 tot 220 pk was prima, maar niet zo rauw als de turboloze tweeliter. De auto was er enkel als vijfdeurs, terwijl driedeurs iets Clio RS-eigens is. De grootste tegenvaller? Renault vond dat de handbak niet meer nodig was. De bak was de op zich prima EDC-automaat met dubbele koppeling die geoptimaliseerd was voor de Clio RS, maar het ondermijnt dat gevoel van de ideale, simplistische circuit-hatch. Om die misser even compleet te maken: de exact zelfde setup in de Nissan Juke Nismo RS heeft wél een handbak. Van de beste hot hatch naar minder puristisch zijn dan een Nissan Juke. Au.

Het zwarte schaap: terecht?

Ook hier gewoon eigenlijk wel weer om vergelijkbare redenen als andere minder potente opties in ijzersterke modelreeksen. De Renault Clio IV RS is een puike hot hatch voor de dagelijkse omgang. Feit is wel dat je met een Clio RS zei dat je dat eigenlijk minder interesseert. Clio's zijn graag geziene gasten op circuitdagen, er bestaat een enorme aftermarket voor puristische upgrades en die mensen haken af bij de derde RS. Puike hatch, matige Clio RS.

Subaru Impreza WRX STi (GRB)

Je weet dat je de ultieme rallyauto in huis hebt als het hele doel van de auto vanaf de eerste potloodstreep was om in het WRC mee te doen. De Subaru Impreza was zo'n auto om de Legacy op te volgen als rallyauto. Er volgden twee generaties ultieme Impreza, de WRX STi, als compacte sedan met rallygenen. De derde generatie ging het even flink anders doen en dat zorgde niet voor enkel lof.

Wat was er mis mee?

Heel simpel: de Subaru Impreza was altijd een sedan of stationwagon (of coupé als je een 22B of P1 had), maar de derde Impreza werd ineens een hatchback. Ook de WRX STI werd daarop gebaseerd. Dankzij verminderde rally-inspanningen rondom het WRC door Subaru voelde het minder nodig dat deze WRX STI kwam. Ook bijzonder was het feit dat er daarna een nieuwe WRX STI zonder Impreza kwam en dát was de sedan, een bijzondere verdeling. Het moet echter gezegd worden: de motoren uit de EJ-serie van Subaru bleven een rol spelen in de WRX STI Hatchback en vermogens tot wel 400 pk werden gehaald. Als de carrosserie je niks uitmaakt is het wel een echte WRX STI.

Het zwarte schaap: terecht?

Gewoon een overtuigende nee. Motorisch en technisch is het een logische ontwikkeling van de oude WRX STI, wat kan jou het dan ruften in welk koetswerk het verstopt zit? Mooi of lelijk is een mening, maar de essentie van een Impreza WRX STI klopt wel. Het is met terugwerkende kracht ook de laatste WRX STI die Impreza heet, want 'WRX' werd de naam van de sedan en STI de topversie daarvan. Kortom: het is een echte Impreza, alleen de verandering naar hatchback voelde ongemakkelijker dan 'ie was.

Toyota Supra (A70)

Bij de Toyota Supra A70 valt op dat het gewoon een beetje de middenmoter is. De allereerste auto uit de reeks (Celica Supra) kan je nog veel vergeven omdat het de basis is. De tweede Supra (A60) komt uit de tijd dat Japanners al lekker robuust waren, maar qua sportauto's nog veel te leren hadden. Die vergiffenis kan je de Supra A70 eigenlijk al niet meer geven. Helemaal de dikste versie vanaf 1990, die had gewoon de 1JZ aan boord die legendarisch zou worden. Toch sneeuwt de A70 altijd onder ten opzichte van zijn opvolger, de A80. Ook de nieuwe A90 lijkt ondanks zijn BMW-genen meer in de smaak te vallen dan de A70 ooit deed.

Wat was er mis mee?

Dat is een lastige. Grotendeels wrong place wrong time, want het waren pas de late jaren '90 waar Japanse auto's cult werden dankzij films en games. Wellicht ook omdat alles wat geüpdatet werd voor de nieuwe Supra wel alles net even een stukje beter maakte. De styling van de A70 is ook nogal recht-toe-recht-aan, terwijl de A80 vrij iconisch werd vanwege zijn uiterlijk.

Het zwarte schaap: terecht?

De grap is wel dat de benoeming van 'het zwarte schaap' eigenlijk ook zo subjectief is als het maar kan. Ook Supra A70's zitten qua prijzen in de lift en dat is eigenlijk de beste graadmeter qua gewildheid, maar dan wel vooral de versies met die 1JZ-motor. Je zou dus zeggen, de versies waarbij eigenlijk de Twin Turbo-versie van de Supra A80 een iets meer opgepoetste ervaring is. Dus ja, dan is de zwarte schaap-status terecht. Zie het echter zo: Supra A80's rijzen de pan uit qua prijzen, zo erg is het bij de A70 nog niet. Onderwaardering heeft voordelen.

Volkswagen Golf GTI (Typ. 1J)

Ten slotte het kookpunt van Volkswagen. De Golf I GTI maakte de naam GTI net zo iconisch als Peugeot, misschien nog wel eerder. De Golf I GTI was lichtvoetig, potig, uitmuntend als stuurmansauto. De Golf II idem dito, met optioneel iets meer vermogen dit keer. Vanaf de Golf III nam het snel af voor de GTI die we op zijn best als mildheet kunnen beschouwen. Bij de Golf IV was dat wellicht nog erger, maar ook alles eromheen zat tegen. Volkswagen loste dat op vanaf de Golf V GTI en alles sindsdien wordt een stuk beter gewaardeerd dan de IV GTI.

Wat was er mis mee?

Dat is de grap: vrij weinig. Onder de kap van de Golf IV GTI vind je de 180 pk sterke 1.8 liter grote '20V'-benzinemotor, een erg puik blok. Eén probleem is echter dat het de meest milde versie is van dat blok met de minste USP's. Geen 210 pk zoals de SEAT Leon Cupra en Audi S3 en ook geen 4Motion zoals die laatste, maar ook geen praktische carrosserievarianten zoals de Octavia RS. Qua aankleding werd het pas echt een dik ding als je de GTI 25th Anniversary nam, maar verder moest je goed zoeken dat het de GTI betrof. Ten slotte zaten er drie motoren boven de GTI qua volume: de 170 pk sterke VR5, de 204 pk sterke 2.8 VR6 en natuurlijk de 241 pk sterke R32 met de 3.2 VR6. Het was die laatste die gezien werd als de über-Golf, wat van de GTI enkel een iets opgepepte standaardversie maakte.

Dit is dus de GTI 25th die het probleem al enigszins oploste.

Het zwarte schaap: terecht?

Ja. Volkswagen liet met de Golf V GTI zien dat het erg makkelijk is om een Golf subtiel dikker te maken zonder gelijk extreem te gaan doen. Het had de IV GTI al enorm geholpen als het niet in de meeste gevallen 'gewoon een Golf' was voor de leek. De motor is in principe het probleem niet, maar het onderstel en rijgedrag was ook niet precies zoals je een Golf GTI verwacht. Ook dat loste de V GTI op. Kortom: ja, Volkswagen had iets beter hun best mogen doen op de IV GTI, maar de V GTI bewijst dat ze dat zelf ook wel snapten. Voor mensen die een toffe basis zoeken is zo'n IV GTI trouwens wel een leuke projectauto.

Suggesties voor eventuele volgende edities van deze lijst zien we graag tegemoet in de reacties!