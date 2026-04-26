Deze auto’s zijn JUIST geschikt als EV!

Begrijp me niet verkeerd: mijn voorkeur gaat, net als op de rest van de Autoblog-redactie, absoluut uit naar de benzineauto. Maar goed, als neutraal medium moeten we bij Autoblog.nl ook kijken naar de voordelen van elektrische aandrijving. Die zijn er namelijk voldoende. Sterker nog, er zijn auto’s en segmenten waarbij we eerder voor een EV zouden gaan dan voor een auto op fossiele brandstof.

A-segmenter voor in de stad

Als we kijken naar de voordelen van elektrisch rijden, komen we al snel uit bij de stadsauto. Ga maar na: je komt lekker vlot door het verkeer zonder te schakelen of extra brandstof te verspillen door het telkens accelereren en afremmen. Sterker nog, de EV gaat juist lekker op zulk wispelturig rijgedrag. Je komt ook niet boven de 50 km/u (of 30 km/u op steeds meer plekken) uit waardoor de batterij ook lekker rustig wordt leeg getrokken.

Grote afstanden leg je met een stadsautootje nauwelijks af, dus ook het probleem van beperkt rijbereik valt weg. Voor dat soort trips pak je maar de tweede auto in de garage die wel op benzine rijdt, het OV of voor vakantieverkeer het vliegtuig.

Kleine hatchback voor de gemiddelde Nederlander

Een groot deel van de voordelen hierboven geldt ook voor auto’s in een segmentje erboven, het B-segment. We hadden hierover een mooie discussie op de AB-redactie: stap jij liever in een Peugeot 208 met 1.2 Puretech-motor met 82 pk of in een elektrische E-208 met 156 pk?

Voor de doelgroep - de gemiddelde Nederlander die geen tot weinig verstand en interesse in auto’s heeft - is de EV zonder twijfel de beste keuze. Ja, het hangt wat meer over in bochten door het gewicht, maar denk je echt dat de leek hier iets van meekrijgt? Die zijn veel te druk met het berekenen van hoeveel geld ze hebben bespaard met opladen via de zonnepanelen ten opzichte van tanken.

Rolls-Royce

Als je je auto zo comfortabel en stil mogelijk wilt bouwen, dan is de elektromotor ook superieur aan de benzineslurper. Daarom koos Rolls-Royce ook om de Spectre te bouwen. En als de batterij van de RR op is? Dan laat je je butler toch gewoon een Cullinan voorrijden en stap je daar achterin? Of je zorgt dat de helikopter al klaar staat.

Zondagse cabrio als tweede voor pensionado’s

Dit kopje is misschien wat specifieker, maar luister: je kent (of bent) misschien iemand op leeftijd die er naast een doorsnee auto ook nog een tweede auto op na houdt om op zondagen (te) rustig over B-weggetjes te rijden. Voor deze personen is een elektrische auto ook beter dan een oude benzine.

Je kunt zo’n EV veel langer stil laten staan dan een oude SLK of MX-5 zonder dat je er voor iedere rit olie in moet gooien of erger, ermee naar de garage moet. Daarnaast is de stille e-motor ook een voordeel. Het geluid van de zo’n cabrio’s zijn niet vaak heel bijzonder. Je kunt dan net zo goed voor ultieme rust gaan en vogeltjes horen fluiten in plaats van een kuchen viercilinder.

Tevens hebben deze mensen tijd genoeg op zo’n zondag. Een stop bij een laadpaal om er een terras in de buurt te pakken en er een cappuchino en appeltaartje te nuttigen, is geen probleem, maar een uitkomst. Daarnaast voelen de AOW’ers zich weer lekker door in zo’n jeugdige MG Cyberster of Fiat 500e Cabrio te stappen.

Offroaders

Ook buiten de gebaande paden biedt de EV de uitkomst. De zware batterij in de bodem zorgt voor een extreem laag zwaartepunt. Dit maakt de auto veel stabieler op steile zijhellingen, waardoor de kans op kantelen aanzienlijk kleiner is dan bij een hoge, topzware benzineterreinwagen.

Het koppel is altijd en overal volledig beschikbaar. Daarmee kun je dus makkelijk over rotsen klimmen zonder je koppeling te verbranden. Zeker bij EV’s die elk wiel afzonderlijk kunnen aansturen, zoals bij de elektrische G-Klasse. ls één wiel grip verliest, kan de computer binnen milliseconden de kracht naar de andere drie wielen sturen met een precisie die geen enkel mechanisch sperdifferentieel kan evenaren.

Ook als je door een diepe plas water moet zit je veiliger in de EV. Omdat een elektromotor geen lucht nodig heeft om te functioneren, kan een goed afgedichte elektrische offroader vaak dieper waden dan een brandstofauto. De Jeep Recon kan bijvoorbeeld probleemloos door diep water rijden zonder risico op een 'waterslag' in de motor.

Botsauto

Elektrisch rijden doen we immers ook op de kermis!