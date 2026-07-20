Deze automerken zijn officieel voor boomers

Een auto zegt iets over je. Tenminste, dat vinden we zelf graag toch? Sportief, avontuurlijk of juist weer heel praktisch. Maar misschien zegt jouw trouwe vierwieler vooral iets over je leeftijd. Nieuwe cijfers uit Duitsland laten namelijk zien dat sommige automerken vooral in trek zijn bij mensen die al keihard gebruik maken van hun AOW. En nee, ook Porsche ontsnapt daar niet aan.

Mitsubishi wint de grijze race

Dat de gemiddelde leeftijd van nieuwe autokopers stijgt, is natuurlijk geen geheim. Maar echt waar, bij sommige merken lijkt de showroom inmiddels meer op een reünie van ouwe taarten dan op een plek waar twintigers hun eerste leasecontractje komen tekenen.

Mitsubishi voert deze lijst aan. De gemiddelde particuliere koper van een nieuwe Mitsubishi is maar liefst 58,1 jaar oud. Subaru komt daarna met 57,9 jaar, terwijl Lexus (56,9 jaar) en Honda (56,5 jaar) ook wel echt stevig in de top meedraaien.

Kijk je naar het aandeel kopers van 60 jaar en ouder, dan wordt het beeld nog een stuk duidelijker. Bij Mitsubishi behoort 58,5 procent van de kopers tot die leeftijdsgroep. Subaru komt uit op 57,4 procent en ook Honda, Lexus, Nissan, Suzuki en Toyota halen de grens van ongeveer de helft of meer.

Zelfs Porsche, toch niet direct het merk waar je als eerste aan denkt bij een seniorenauto, heeft een gemiddelde kopersleeftijd van 55,5 jaar. Kennelijk is een 911 toch ook een mooie pensioenbonus.

Tesla doet precies het tegenovergestelde

Aan de andere kant van de lijst vinden we Tesla. Daar is de gemiddelde particuliere koper slechts 42,7 jaar oud. Ruim 72 procent van de kopers is jonger dan 50 jaar en de groep tussen de 30 en 39 jaar vormt zelfs de grootste categorie. Niet geheel onverwacht natuurlijk. Ook Seat (47,7 jaar), Cupra (47,8 jaar), Leapmotor (48,8 jaar) en Polestar (49,0 jaar) trekken een duidelijk jonger publiek dan de traditionele merken.

Wat trouwens wel opvalt is dat de grote Duitse premiummerken ergens tussen beide uitersten in hangen. Audi komt uit op een gemiddelde kopersleeftijd van 53,8 jaar, Mercedes-Benz op 53,1 jaar en BMW op 52,5 jaar. Ook Volkswagen zit met 51,8 jaar ruim boven de vijftig. Meer dan 60 procent van alle particuliere kopers van een nieuwe Volkswagen is zelfs ouder dan vijftig.

Is dat eigenlijk wel zo gek?

Eigenlijk niet. Nieuwe auto's zijn namelijk de afgelopen jaren gewoon veel duurder geworden. Wie tegenwoordig zonder financiering een nieuwe auto afrekent, heeft vaak jarenlang kunnen sparen of heeft gewoon meer muntjes. Dat zie je terug in de cijfers.

Jongere kopers kijken daardoor steeds vaker bij de occasions, private lease of deelauto's, terwijl oudere automobilisten dus nog relatief vaak een nieuwe auto kopen.

Dus rijd jij in een Mitsubishi, Subaru of Lexus? Dan is de kans volgens deze cijfers best aanwezig dat je showroomgenoot onlangs nog zijn pensioenfeest heeft gevierd. Gelukkig zegt leeftijd natuurlijk niets over hoe hard je het gaspedaal intrapt.

Via: Auto Motor und Sport

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