Deze autostoeltjes falen keihard in crashtest

Een autostoeltje koop je waarschijnlijk met één doel: veiligheid. Je gaat er vanuit dat zo’n ding doet wat het moet doen, namelijk je kind beschermen als het misgaat. Maar volgens de ANWB is dat vertrouwen niet altijd terecht. In een recente test blijken namelijk meerdere stoeltjes het simpelweg niet waar te maken op het moment dat het er echt toe doet.

Stoeltje laat het gewoon los

Het meest opvallende geval is de Kinderkraft Mink Pro 2 in combinatie met de bijbehorende Isofix-basis. Tijdens een frontale botsproef gebeurde iets wat je liever niet ziet: het stoeltje kwam namelijk los van de basis. Gevolg? Het zitje met dummy en al werd naar voren gelanceerd. En dan heb je dus ineens een soort raket op de achterbank. Nou niet echt ideaal.

Opvallend genoeg presteert hetzelfde stoeltje wél voldoende wanneer je het gewoon met de gordel vastzet.

Zeven keer hetzelfde probleem

Alsof één slecht presterend stoeltje nog niet genoeg is, zijn er gewoon nog zeven modellen die in feite hetzelfde probleem hebben. Deze lijken sterk op de eerder geteste Reecle 360 en vallen allemaal door de mand in de botsproef.

Wat er dan precies misgaat? Onderdelen die loskomen. Soms schiet de zitting van de basis, soms breken de Isofix-connectoren gewoon af. In beide gevallen wordt de dummy vrolijk door de auto geslingerd, met uiteraard alle risico’s die daarbij komen kijken.

Het gaat onder meer om modellen van merken als Buf Boof, Ding, Kidiz en Xomax. Klinkt een beetje als een random selectie van AliExpress-artikelen, en dat is gek genoeg niet eens zo ver van de waarheid.

Wettelijk oké, maar toch afgeraden

En dit is waar het echt interessant wordt: al deze stoeltjes voldoen gewoon aan de Europese regelgeving. Ze mogen hier dus legaal verkocht worden.

Maar de ANWB test gelukkig strenger dan de officiële norm. Die Europese regels zijn namelijk gebaseerd op auto’s uit de jaren tachtig, en laten we eerlijk zijn, sindsdien zijn er wel een paar dingen veranderd. Moderne auto’s zijn stijver en geven andere krachten door bij een crash.

De wildgroei aan stoeltjes

Het probleem wordt nog groter doordat veel van deze stoeltjes via platforms als Alibaba worden verkocht. Ze krijgen een andere naam, een ander kleurtje en voilà: nieuw product. In werkelijkheid gaat het vaak om exact dezelfde constructie. Het enige verschil is het logo dat erop geplakt wordt. Voor consumenten wordt het zo bijna onmogelijk om te zien wat veilig is en wat niet.

Fabrikanten reageren (enigszins)

De betrokken fabrikanten laten het er natuurlijk niet bij zitten. Kinderkraft biedt klanten de mogelijkheid om het stoeltje om te ruilen of hun geld terug te krijgen. De verkoop is echter niet stopgezet, omdat het product officieel nog steeds aan de wettelijke eisen voldoet.

Ook Lettas erkent de problemen. Volgens het merk zijn er inmiddels al verbeteringen doorgevoerd en volgen er later dit jaar nog meer aanpassingen. Met andere woorden: ze zijn ermee bezig, alleen had dat misschien iets eerder gemogen.