Aventador SVJ-lookalike verkoopt voor €50k

In Florida, waar de grens tussen een goed idee en complete onzin soms flinterdun is, dook onlangs iets bijzonders op. Van een afstand lijkt het namelijk alsof er een Lamborghini Aventador SVJ over het water scheert. Kom je dichterbij, dan valt het kwartje: dit is geen supercar, maar gewoon een hele rare boot.

Supercar, maar dan nat

De ietwat rare creatie komt van Watersports Car uit Miami, een bedrijf dat blijkbaar dacht: “Wat als we een Lamborghini maken… maar dan zegmaar varend?” Het resultaat is een opvallend overtuigende replica, compleet met scherpe lijnen, agressieve koplampen en zelfs nep-carbon velgen. Achterop vind je een flinke spoiler en een diffuser die rechtstreeks van de echte Aventador lijkt te zijn geplukt.

De illusie houdt helaas vrij snel op zodra je instapt. Ja, er is leer en wat carbon-look afwerking, maar dit blijft natuurlijk gewoon een boot. Geen Alcantara-overdaad of digitale cockpit, maar eerder een nautische interpretatie van die prachtige Italiaanse bravoure.





Geen V12, maar Yamaha-power

Onder de ‘kap’ ligt geen jankende V12, maar een 1,8-liter viercilinder van Yamaha. Goed voor zo’n 250 pk, wat op het water best prima is, maar toch iets minder heldhaftig klinkt dan die atmosferische twaalfcilinder die tegen de begrenzer aan zit te beuken.

Wat wel interessant is: de motor heeft maar zes draaiuren gemaakt bij de vorige eigenaar. Dat roept vragen op. Was dat enthousiasme gewoon snel verdwenen, of stond hij vooral mooi te wezen voor Instagram?





Koopje… soort van

De boot werd verkocht voor omgerekend zo’n 50.500 euro's op Bring a Trailer. Best een stevig bedrag voor iets dat meer cosplay dan supercar is, maar opvallend genoeg flink minder dan de oorspronkelijke vraagprijs van ruim 84.000 euro. Afschrijving gaat blijkbaar ook gewoon sneller als je Lamborghini alleen maar doet alsof. De nieuwe eigenaar heeft nu twee keuzes: zelf rondvaren en doen alsof je de haven binnenkomt in een exotische hypercar, of het ding verhuren aan toeristen die dat spelletje maar al te graag meespelen.

Wat het ook wordt, één ding is zeker: dit is precies het soort idee dat alleen in Florida kan ontstaan. Nu is de vraag: is Lamborghini net zo streng als Ferrari en Aston Martin?