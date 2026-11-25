Radiomaker met een zwak voor oude auto’s en reparaties die meer kosten dan de auto ooit waard wordt.

Een mooie donkergroene Porsche Panamera. Voor iemand die heel erg bekend is. Bij sommigen...

Het zal ongetwijfeld aan mijn leeftijd liggen, maar ik moest toch even opzoeken waar we Gio Latooy ook alweer van kennen. Dat zegt waarschijnlijk meer over mij dan over Gio, want de inmiddels 28-jarige autoliefhebber heeft bijna anderhalf miljoen abonnees op YouTube. Maar goed, hij is die Bekende Nederlander waar we het over hebben. En speciaal voor alle andere onwetenden ben ik eens in zijn palmares gedoken. Lees en huiver.

Gio, die eigenlijk Giovanni heet, begon in 2012 met het maken van filmpjes waarin hij computerspelletjes speelde. Later ging hij zijn dagelijks leven filmen en daar bleek een behoorlijk grote markt voor te zijn. Inmiddels verdient hij er een meer dan uitstekende boterham mee.

Dat wisten we hier op Autoblog overigens al. Zo kocht hij in 2021 op 23-jarige leeftijd een Ferrari 458 Speciale. Achteraf helemaal geen gekke aankoop, gezien de waardeontwikkeling van die Ferrari.

Ook schreven we onlangs nog over zijn nieuwe huis in Ridderkerk. Dat stond voor ruim 1,3 miljoen euro te koop en beschikt over een inpandige garage waar twee auto's in passen. Die ruimte heeft hij kennelijk nodig, want Gio heeft zichzelf weer eens getrakteerd op een Porsche.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Het is een Panamera 4 E-Hybrid geworden die op 19 november 2024 voor het eerst op kenteken werd gezet. De Porsche werd vorig jaar naar Nederland gehaald en heeft een cataloguswaarde van 139.912 euro. Staat allemaal op de pagina van de RDW te lezen, vandaar.

Onder de motorkap ligt een 2,9-liter V6 biturbo die samenwerkt met een elektromotor van 190 pk. Het systeemvermogen bedraagt 470 pk en het maximale koppel is 650 Nm. Daarmee sprint ie in 4,1 seconden naar de 100 km/u en ligt de topsnelheid op 280 km/u. Niet slecht voor een auto die niet eens de snelste van zijn modelreeks is.

En Gio is ook nog eens lekker groen bezig en niet eens alleen qua kleur. Dankzij het accupakket van 25,9 kWh kun je er op papier ook nog eens maximaal 92 kilometer volledig elektrisch mee rijden.

En wat betreft dat groen, wat ons betreft heeft Gio een goede keuze gemaakt. De donkergroene lak, vermoedelijk Oak Green Metallic Neo, staat de Panamera uitstekend. We zien immers al genoeg zwarte en grijze Porsches rondrijden. Alleen wel even normale zilverkleurige velgen eronder zetten. Die zwarte wieltjes halen de rest van de auto namelijk ook echt heel erg naar beneden. Bah.

Wat hij ervoor heeft betaald, weten we niet. Maar voor een exemplaar als dit moet je tegenwoordig nog altijd ruim een ton meenemen.

Dus Gio, goed gedaan. Ik denk dat ik ook maar filmpjes ga maken. Iets met alleen ventilators, schijn je heel veel geld mee te kunnen verdienen.