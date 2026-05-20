Bekende huurauto krijgt 0 sterren bij NCAP-crashtest

Toen de Japanse merken in de jaren ‘80 en ‘90 kwamen opzetten, hadden ze een belangrijke troef in handen: veel betrouwbaarheid en zuinigheid voor weinig geld. Een goed voorbeeld hiervan was de Toyota Starlet. Iedereen kent wel iemand die een Starlet had, of had er zelf eentje. Tegenwoordig bestaat de Starlet nog steeds, maar gaat het hem een stuk minder goed voor de wind.

De Starlet van nu wordt in India gebouwd en schijnt één van de populairste auto’s van Zuid-Afrika te zijn. Het model kom je volgens de lokale autovereniging geregeld tegen bij verhuurbedrijven. De populariteit is echter onterecht. De huidige generatie gaat weliswaar met pensioen, maar volgens de Global NCAP kun je maar beter heel ver van de Starlet wegblijven. Tenminste, als je 18 jaar of ouder bent.

0 sterren in crashtest

Uit de crashtest komt naar voren dat de Toyota Starlet geen van de vijf sterren krijgt voor het veiligstellen van volwassenen bij een crash. De bescherming van kinderen kreeg wel drie sterren, maar daar heb je vrij weinig aan. Tot overmaat van ramp noemt de Global NCAP, de auto ook nog eens 'Toyota Starless'.

Wat was er dan allemaal loos? Richard Woods is de baas van de wereldwijde testorganisatie. Hij legt uit: ‘’Dit is een schokkend resultaat van nul sterren voor Toyota. De Starlet, een van de populairste auto's in Zuid-Afrika, had een instabiele carrosserie en bood slechte bescherming voor hoofd en borstkas, wat beide ernstige zorgen baart.’’

Hieronder zie je de crashbeelden van de Toyota Starlet. Het is goed te zien waarom er airbags aan de zijkant nodig zijn. Bij een voorwaartse botsing worden de hoofden van de voorste inzittenden flink geschud en niet opgevangen. Bij een crash van de zijkant wordt het helemaal gevaarlijk.

Aanpassingen

Gelukkig wordt er bij Toyota snel gehandeld. Woods vervolgt: ‘’Toyota heeft dit model voor de Zuid-Afrikaanse markt vernieuwd. Het is nu standaard uitgerust met nieuwe veiligheidsvoorzieningen. We verwelkomen deze verbetering in de veiligheidsuitrusting en zullen het vernieuwde model binnenkort aan een grondige test onderwerpen.” De toevoegingen voor extra veiligheid zijn onder andere zij-airbags voor het hoofd en het lichaam. Hopelijk kun je nu weer met een gerust hart een Toyota Starlet huren in Zuid-Afrika.

