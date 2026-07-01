Deze Bentley is voor de twijfelaar

Bentley heeft een auto ontwikkeld speciaal voor mensen die geen kleur kunnen kiezen. Of die kleurenblind zijn, dat kan natuurlijk ook.

"Een rode Bentley is ook maar zo gewoontjes. Net als een zwarte. Waarom maken we hem dan niet rood en zwart? Maar niet zoals je dat normaal doet met de boven- en onderkant in een andere kleur, maar de linker- en rechterzijde. Omdat het kan".

Zo moet de vergadering op het hoofdkantoor van Bentley ongeveer gegaan zijn. Want om op te vallen in een markt die al helemaal verzadigd is, moet je buiten de doos denken. En laat dat maar aan Bentley over.

Voor de Supersports heeft de personalisatieafdeling Mulliner daarom vijf compleet uitgewerkte designthema's bedacht. Niet alleen een andere kleur lak, maar volledige combinaties waarbij exterieur, interieur, stiksels, striping, sierdelen en zelfs de details in de grille op elkaar zijn afgestemd. Sommige uitvoeringen krijgen zelfs een in- en exterieur waarbij de bestuurders- en passagierszijde verschillende kleuren hebben. Voor de twijfelaar waarschijnlijk.

Je merkt dat Bentley steeds verder gaat in het zoeken naar manieren om iedere auto uniek te maken. Logisch ook. Wie tonnen uitgeeft aan een Bentley zit waarschijnlijk niet te wachten op exact dezelfde uitvoering als iemand anders.

De auto zelf heeft die poespas eigenlijk helemaal niet nodig. Nee joh, ben je mal? De Supersports is met 666 pk en 800 Nm de krachtigste Bentley met een V8 tot nu toe. Hij kreeg al een titanium Akrapovič-uitlaat, een straffer onderstel en lichtere 22-inch wielen die samen met Manthey zijn ontwikkeld.

Maar in deze prijsklasse blijkt dat dat dus helemaal niet genoeg te zijn. Dan gaat het ook over de exacte kleur van een stiksel, een subtiel lijntje over de carrosserie of een speciaal samengesteld interieur waar waarschijnlijk geen tweede van rondrijdt. Ongeacht of het mooi of lelijk is.

Ach, wat wij er van vinden maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. We kunnen hem toch niet betalen.

En door!

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