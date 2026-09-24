Deze betaalbare EV is zuinigste in de echte wereld!

Leuk, al die dure EV’s met gigantische accu’s, maar wat heb je daar aan als de auto er zijn stroom doorheen jaagt alsof het niks is? Daarom is het goed om te weten wat de zuinigste EV is die je nu kunt kopen.

Hier komt het onderzoek van Auto Bild om de hoek kijken. Onze Duitse concullega’s stuurde diverse zuinige EV’s over een testroute van 155 kilometer. Alleen auto's die op het traject niet meer dan 18 kWh/100 km verbranden, werden opgenomen. Waarom? Omdat dit getal onder echte, realistische praktijkomstandigheden staat voor een uitstekende efficiëntie. Tegelijkertijd biedt deze grens genoeg ruimte om modellen uit uiteenlopende klassen - van betaalbare stadsauto's tot gestroomlijnde sedans - eerlijk met elkaar te vergelijken.

Goedkope EV is de zuinigste!

In totaal bleven acht modellen onder de magische grens van 18 kWh/100 km. De goedkoopste is de Dacia Spring (van de vorige generatie) en de duurste is de Mercedes-Benz CLA. De auto met het kleinste verbruik? De Renault Twingo E-Tech!

Met zijn bescheiden accupakket haalt de stadsrakker een praktijkactieradius in de test van 211 kilometer. Daarmee verbruikt de kleine Fransoos 13,9 kWh per 100 kilometer. De EV met de grootste actieradius in de test is de duurste auto: de CLA. Uit de Bild-test blijkt dat de CLA EQ 250+ 17,8 kWh verbruikt per 100 kilometer. Daarmee kan de Benz in de praktijk 600 kilometer aan een stuk rijden. Bekijk hieronder de uitslag.

Renault Twingo E-Tech 80 Urban Range - 13,9 kWh/100 km Volkswagen ID. 3 Neo - 15,7 kWh/100 km Dacia Spring Electric 65 - 16,4 kWh/100 km Fiat Grande Panda Electric - 16,5 kWh/100 km Renault 4 E-Tech 150 Comfort Range - 17,1 kWh/100 km Tesla Model 3 Standard - 17,6 kWh/100 km Mercedes CLA EQ 250+ - 17,8 kWh/100 km Peugeot E-408 GT - 18 kWh/100 km