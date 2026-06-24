Deze sportieve Marktplaats-occasion is onderhuids heel anders dan je denkt

Stel, je wilt heel graag een Lamborghini, maar je budget zegt meer Volkswagen. Dan kom je vanzelf bij iets als dit uit: een Eagle SS. En ja, die staat natuurlijk gewoon op Marktplaats.

Kitcar met Supercar-deuren

De Eagle SS klinkt natuurlijk een beetje als een obscure supercar uit de jaren tachtig, maar in werkelijkheid is het een Britse kitcar. Je weet wel, zo'n auto die als bouwpakket werd samengesteld op basis van bestaande techniek. In het geval van de Eagle SS betekende dat één ding: Volkswagen Kever-techniek. Jazeker, deze kitcar staat op de basis van een Kever.

Dat klinkt misschien minder spannend dan het exotische uiterlijk doet vermoeden, maar juist dat maakte dit soort auto’s tof. Je kreeg de looks van iets Italiaans, terwijl de techniek relatief simpel en betaalbaar bleef.

Naast dat de kitcar deels Kever is beschikt die over nog meer VW-onderdelen. Het hart van deze Eagle komt namelijk uit de jaren '90 Golf GTI. Dat betekent dus de 1.8 liter 8-klepper die afhankelijk van de versie zo'n 107 tot 112 pk levert. Niet de meest spannende motor, dat geef ik toe. Maar vergis je niet... Zo’n Eagle SS heeft een glasvezel body en weegt daardoor waarschijnlijk zo'n 800/900 kilo. Bovendien heeft dit exemplaar dubbele 50 mm Weber-carburateurs en een sportuitlaat. Dat maakt hem nog steeds niet bloedsnel, maar wel levendig, luid en spartaans genoeg om je weekend interessant te maken.

En om het plaatje helemaal af te maken: jazeker, hij heeft vleugeldeuren!



















Heerlijk ouderwets, met moderne gekkigheid

De advertentie wordt alleen maar leuker als je verder leest. Zo is de auto ook gewoon voorzien van moderne gekkigheid zoals een Bluetooth-radio met uitschuifbaar schermpje, een achteruitrijcamera en zelfs een subwoofer.

De verkoper is trouwens opvallend eerlijk over één belangrijk punt: deze auto is niet geschikt voor lange mensen. Hij noemt expliciet dat hij zelf 1,78 meter is en dat dit echt een aandachtspunt is. Wouter baalt hier met zijn 1.90 meter enorm van, dat kan ik jullie al vertellen. Verder is deze Eagle APK- en wegenbelastingvrij, recent uitgelijnd en voorzien van nieuwe remcilinders. Er is wel een klein aandachtspuntje: de koelvloeistoftemperatuurmeter werkt niet. Waarschijnlijk een sensor. In ieder geval niets dat de handige Harry niet kan fixen.

De verkoper noemt het zelf geen daily driver maar een hobby-oldtimer, en dat vat het eigenlijk perfect samen. Niemand koopt een Eagle SS omdat je verstandig wilt doen. Je koopt zoiets omdat het absurd is. Omdat het aandacht trekt. Omdat bijna niemand weet wat het is.

Wat deze toffe kitcar moet kosten? Een schappelijke 9.500 euro. Als je het mij vraagt geen mega bedrag voor een auto die iedere rit een glimlach op je gezicht tovert. Even koekeloeren? Linkje naar de advertentie vind je hier!

Dank aan Koen voor de tip!

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