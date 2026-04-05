Leesvoer: Saab-fetisjist rijdt in de speciaalste 9-3

Saab staat nou niet echt bekend om zijn ultra sportieve, uitbundige vermogensmonsters die de straatstenen uit de grond rijden. Nee, het is eerder een merk voor architecten. Dat dit vooroordeel niet altijd klopt, bewijst Lennart van Lammertse Techniek. Wouter neemt plaats in zijn zwaar getunede Saab 9-3 Turbo X voor een Mijn Auto-video.

Wat hebben we hier?

De Saab 9-3 Turbo X dus. De Turbo X was Saab’s jubileummodel, bedoeld als eerbetoon aan de 900 Classic van het Zweedse merk. Vierwielaandrijving, een 2.8 V6 met turbo, een dikke uitstraling en een naam die precies goed klonk: Turbo X. Met 2.000 speciale exemplaren wilde Saab aantonen hoeveel potentieel er uit het platform kon worden gehaald.

Af fabriek is de V6-turbo goed voor 280 pk en 400 Nm. Er bestaan allerlei theorieën over waarom deze motor niet harder van stapel mocht lopen toen hij nieuw was. Een daarvan is dat General Motors niet zat te wachten op een Saab die te dicht in de buurt kwam van andere producten binnen het concern. Of dat helemaal waar is? Dat blijft een beetje in het midden blijven hangen. 280 pk is natuurlijk ook leuk, maar het kan beter. En met beter bedoel ik sterker.

Tuning

Voor de eigenaar bleef het niet bij zomaar een chipje of een luide uitlaat. Dit project groeide uit tot een technische ontdekkingsreis, samen met Dion van DionAPT. “De laatste keer dat we hem gemeten hebben was 400 pk en 550 Nm. En momenteel zal hij naar verwachting ergens rond de 430 en 600 Nm zitten.”

Hoe krijgen ze dat uit de zescilinder? Er zit een Hirsch-catback onder, al is “catback” in dit geval een ruim begrip, want katalysatoren zitten er niet meer op. Ook was de eigenaar niet blij met de originele uitlaatspruitstukken die zorgden voor een slechte flow. Wat doe je dan? Juist, zelf maken! Voeg er nog een G25-660 Garrett-turbo aan toe die er pas echt inknalt bij 3.000 toeren en je bent er wel zo’n beetje.

Toch is het project nog niet klaar. “We doen alles met de standaard motorcomputer. Die is op load gebaseerd en dat maakt het uitdagend om alles heel mooi samen te laten werken. Dat kan dan betekenen dat de limiters in kicken op het moment dat je meer turbodruk wilt.” Kortom, de ECU is soms wat te voorzichtig.

Flink wat ervaring

De Saab gaat al wat jaartjes mee en heeft in die tijd heel wat kilometers gemaakt. Er staan bij de Mijn Auto-opname 217.000 kilometer op de teller. Dat voel je volgens Wouter zelfs een beetje aan het onderstel dat “alvast een beetje is ingestuiterd.” Tevens worden de kilometers goed gebruikt. Dion heeft er de laatste 3.000 kilometer zelfs meer mee gereden dan de eigenaar zelf, puur om te ontwikkelen, loggen en af te mappen. “Dit is eigenlijk de eerste dag dat ik er weer in rijd. Hij heeft al met al meer met deze auto gereden dan ik’’, zegt Lennart.

Saab-obsessie

Lennart neemt ons ook nog even mee in zijn autohistorie: “Ik heb meerdere soorten auto’s geprobeerd. Je begint met wat GTI’tjes, een keertje een RS4 gehad. Een RS6. Een M5. Het is allemaal hartstikke leuk.” En nu is zijn autoleven gedomineerd door Saab. Hij heeft er inmiddels vijftien tot twintig gehad. Sterker nog, naast deze Turbo X heeft hij een testauto om spullen op te uit te proberen voor ze op deze Turbo X gaan.

Maar toch: waar komt zo’n obsessie vandaan? “Het begint met één Saab en dan is het een soort van virus. Ik denk dat iedereen dat wel zo ervaart. Als je het eenmaal te pakken hebt, kom je er moeilijk van af.’’Ook andere liefhebbers van het merken staan Lennart aan. ‘’De mensen die met een Saab rijden vind ik leuke mensen. Het zijn over het algemeen nette, beschaafde mensen. En ik doe m’n best”, lacht Lennart.

De beste Saab ooit?

Iemand met zoveel Saab-ervaring moet een goede inschatting kunnen maken van waar deze 9-3 Turbo X staat in het rijtje van beste Saabs aller tijden. Is dit de leukste Saab? Lennart: ‘’Voor mij wel. Het summum was eigenlijk de 900 Classic 16 kleppen turbo, maar daar gingen de versnellingsbakken altijd kapot als je wat meer vermogen wilde. En dan kom je ook op het punt dat je wat meer tractie wilt hebben, dus dan is het vierwielsysteem toch wel weer heel erg mooi en zodoende ben ik eigenlijk hierbij uitgekomen.’’

Zelf zouden we het niet beter kunnen onderbouwen. Bedankt Lennart voor het delen van je auto en je verhaal. Het ‘Spartaanse’ karakter waaraan je refereert, voelen we niet helemaal, maar dat is juist een compliment.