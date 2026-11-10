Corvette C6 Z06 van Misha krijgt onwijs dikke bodykit!

Nürburgring-expert Misha Charoudin heeft de volgende stap gezet met zijn beruchte 'Corvette from Hell'. Met zijn tuningbedrijf Vulcan Alpha laat hij zien hoe ver hij nu met zijn aero-monster van een Chevrolet Corvette C6 Z06 is gekomen.

Toevallig sprak Wouter kortgeleden nog met onze landgenoot, onder andere over zijn projectauto’s. Hij legde toen helder uit waarom hij in hemelsnaam koos voor een Amerikaanse V8-beul op de Nürburgring in plaats van een Duitse sportauto: “Omdat iedereen hier Porsche en BMW rijdt. Omdat iedereen het doet, moet ik wat anders hebben. En ook omdat 15 tot 20 procent van mijn publiek uit Amerika komt. [...] Voor hen is het fantastisch om te zien wat zoiets op de Nürburgring kan doen.” Toch stak Misha de problemen van zijn keuze voor de Chevy niet onder stoelen of banken: “Het is de beste en slechtste auto in één heel pakket. Het heeft heel veel potentie, maar je moet letterlijk alles veranderen. En dat zijn we dus nu aan het doen.’’

Update: heule dikke bodykit!

Dat 'alles veranderen' uit Misha's interview is nu al heel goed zichtbaar. Samen met bodywork-specialist HGK en zijn eigen aero-divisie Vulcan Alpha is de C6 getransformeerd tot een pure circuitracer. Je zou hem zo bijna op de Pikes Peak-heuvelklim zien. De originele koets heeft plaatsgemaakt voor volledig koolstofvezel exemplaar van HGK. Eronder heeft Vulcan Alpha de allereerste aftermarket dual-element front splitter ter wereld voor de C6 Corvette geplaatst. Daar horen ook gigantische fender vents en agressieve canards op de neus bij. De wielen zijn afkomstig van 8TWELVE en zijn onbewerkt om zo een contrast te vormen met de donkere aero-delen.













De compleet nieuwe carrosserie zit er natuurlijk niet voor niets. Vulcan Alpha maakt namelijk alleen aero-onderdelen die ook iets toevoegen aan het rijgedrag. In het geval van de Corvette kan het pakket maar liefst 1.800 kilo aan neerwaartse druk produceren (in de maximale downforce-afstelling). Voor de specifieke Nordschleife-afstelling (met iets meer rijhoogte om de hobbels van de Karussell te overleven) mikt Vulcan Alpha op een nog altijd bizarre 1.500 kilo.

Volgens het Instagram-bericht is de Corvette hier nog niet mee klaar. Wat er nog meer aan moet gebeuren is nog geheim. De motor krijgt in ieder geval geen supercharger of turbo's, verklapte de YouTuber al bij Autoblog: "Drukvulling betekent gewicht, hitte en ingewikkelde techniek. Dat heb je op de Ring niet nodig."

Kopen maar

Wil je er nou net zo bij rijden als Misha? Dan kan dat gewoon. Vulcan Alpha brengt het complete aeropakket daadwerkelijk op de markt. De prijs is onbekend. Wie het koolstofvezel monster in levenden lijve wil aanschouwen, kan op 11 en 12 november terecht op de PMW Expo in Keulen, waar het voertuig te schitteren staat op stand 5000.

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