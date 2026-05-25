Deze bizarre Aston Martin DB9 heeft geen V12, wél vlammenwerpers

Als er één auto is die geen engine swap nodig heeft, dan is het wel de Aston Martin DB9 met zijn atmosferische V12. Toch heeft iemand een andere motor in een DB9 gebouwd. Dat kan alleen maar een downgrade zijn.

LS3 swap

Nou, dat klopt ook: deze Aston Martin is voorzien van een 6,2 liter LS3 V8. Dat is natuurlijk een heerlijke motor, die in veel auto’s een upgrade zou zijn. Maar niet in een Aston Martin DB9. Toch kunnen we deze creatie enigszins begrijpen.

Deze DB9 was namelijk total loss. En je kunt makkelijker aan een LS3 V8 komen dan aan een Aston Martin V12. Je moet het dus gewoon zien als een geinig knutselproject op basis van een auto die anders naar de schroothoop was gegaan. Dat gezegd hebbende: de aandrijflijn is wel een serieuze downgrade, want de V8 is gekoppeld aan een viertraps automaat…

Vlammenwerpers

Alsof een DB9 met een LS3-blok en een viertraps automaat nog niet bijzonder genoeg is, zijn er ook vlammenwerpers achter de grille gemonteerd. Dat lees je goed: vlammenwerpers. Een soort James Bond-gadget dus, alhoewel dit nooit in een film heeft gezeten. Het is in ieder geval wel de ideale manier om linksplakkers weg te jagen.









Het 007-thema is ook doorgezet in het interieur, met een – afzichtelijk lelijk – digitaal instrumentarium. Op de plek waar ooit de radio zat, zit nu een paneel met knopjes voor de vlammenwerpers. Ook daar springen de tranen van in je ogen.

Wat zo’n hobbyproject waard is? Dat zal je verbazen. De auto is gisteren geveild via Bring a Trailer en bracht zowaar $ 57.007 (€ 48.990) op. Terwijl je voor $ 40.000 een piekfijne Aston Martin DB9 hebt zonder schadeverleden, mét V12. Rare jongens, die Amerikanen.