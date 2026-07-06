Deze bizarre Ferrari 575M is straatlegaal (en staat op Marktplaats)

We zaten onder werktijd een beetje rond te struinen op Marktplaats (wij mogen dat), toen ons oog viel op een heel bijzondere Ferrari. Deze ziet eruit als een rasechte raceauto, maar is toch echt straatlegaal.

Het lijkt een Ferrari 575M GTC die straatlegaal is gemaakt, maar het omgekeerde is waar. Deze auto begon zijn leven als een reguliere 575M en heeft vervolgens een complete GTC-look gekregen. Terwijl de auto intussen nog steeds straatlegaal is.

575M GTC voor de straat

Deze creatie is het werk van Kaeve Cars in Uden. Zij hebben de auto voorzien van een compleet nieuwe carrosserie, bestaande uit carbon onderdelen. Net als de racewagen heeft deze Ferrari centerlock velgen en lexaan ruitjes. De sidepipes ontbreken helaas, maar het is waarschijnlijk lastig om daarmee door de RDW-keuring te komen. Verder komt het heel aardig in de buurt van een Ferrari 575M GTC voor de straat.

Het interieur is ook onder handen genomen, om niet uit de toon te vallen bij het exterieur. Er zijn Sparco-kuipstoelen gemonteerd die bekleed zijn met rood alcantara en voorzien van vijfpuntsgordels. Ook het dashboard is volledig gehuld in alcantara. Verder is er een halve rolkooi gemonteerd en zijn de deuren voorzien van carbon panelen met lussen als deurgrepen. Kortom: ook het interieur sluit volledig aan bij het racethema.

Techniek

Aan de techniek is verder weinig getornd. De 5,7 liter V12 levert gewoon 515 pk, geen 608 pk zoals de GTC. Er is nog wel een sportuitlaat geïnstalleerd en de luchtfilters hebben een upgrade gekregen. Er zijn dus geen schokkende wijzigingen onderhuids, maar dat is ook niet per se nodig. De atmosferische V12 is altijd een feest.

In de basis is het gewoon een tweedehands 575M met 57.325 kilometer op de teller, maar uiteraard is deze auto aanzienlijk duurder dan een doorsnee 575. Er wordt op Marktplaats € 249.950 voor gevraagd. Kost wat, maar dan heb je wel iets unieks.

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