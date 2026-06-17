Deze bizarre Ferrari heeft jaren in een Belgische woonkamer gestaan

Iedereen is het erover eens dat de Luce de lelijkste Ferrari ooit is, maar we hebben nu een Ferrari gevonden die aardig in de buurt komt. Waarschijnlijk heb je nog nooit van deze auto gehoord, maar je hoeft je niet te schamen. Het is namelijk geen officiële Ferrari.

Deze auto is ooit een keer eerder behandeld op Autoblog, maar dat was in 2007. De lezers van toen zitten inmiddels nog net niet in een bejaardentehuis. Daarom is een introductie van deze auto wel op zijn plaats. Je kijkt hier naar de enige echte Ferrari Conciso Concept by Michalak uit 1993.

Jar Jar Binks

De geestelijke vader van deze auto is de Duitser Bernd Michalak. Hij nam een Ferrari 328 GTS en toverde deze om tot een eh… zeer bijzondere roadster. Schuin van achteren is het nog wel een cool ding, maar de voorkant is werkelijk niet om aan te gluren. Dit is een soort Jar Jar Binks op wielen. Veilinghuis RM Sotheby’s heeft er heel verstandig aan gedaan door geen foto recht van voren toe te voegen.











De Ferrari Conciso heeft ook een geheel eigen interieur gekregen, met zeer bijzondere stoelen. Alleen het stuur en de schakelpook komen regelrecht uit de 328. Een bijzonder detail zijn de uitsparingen voor een helm in de deuren. Geen overbodige luxe, aangezien de Conciso geen noemenswaardige voorruit heeft. En verder is er heel weinig plek om een helm op te bergen.

Een 328, maar dan lichter

Met de motor is in ieder geval niks mis, want dat is de 3,2 liter V8 uit de 328. En het mooie is: de Conciso is een stuk lichter dan de auto waar ‘ie op gebaseerd is. Waar de 328 ruim 1.200 kg weegt, is de Conciso maar 889 kg zwaar. Dat moet een feest zijn om te rijden. En dat mag gelukkig ook, want deze concept car is straatlegaal.











Deze auto wordt geveild in de VS, maar verbleef een groot deel van zijn leven in België. Van 1998 tot 2018 was de Ferrari Conciso in handen van een Belgische verzamelaar, die de auto een tijdlang in zijn woonkamer had staan. Of zoals de Vlamingen zeggen: in de living. Deze auto heeft dus weinig rondgereden op de Belgische wegen, maar in 2014 is de auto toch nog op kenteken gezet.

Waarde

Wat dit ding waard is? Dat is lastig te zeggen, maar we weten wel dat de auto in 2018 is geveild voor het luttele bedrag van € 109.250. De markt voor zeldzame Ferrari’s is sinds 2018 wel veranderd, dus we gaan ervan uit dat de auto nu aanzienlijk meer opbrengt. Een doodnormale 328 GTS is namelijk ook al goed voor meer dan een ton.

Foto’s: RM Sotheby’s

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