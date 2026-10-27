Deze bizarre Italiaan doet de Tesla Roadster verbleken

Dacht je dat de Tesla de enige was die hoekige, retrofuturistische auto’s kan ontwerpen? Nee hoor, de Italianen kunnen dat ook. En zij doen het bovendien al veel langer.

De auto die je hier ziet is de Peralta D en het is een creatie van GFG Style. Die naam doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar dit is het designhuis van niemand minder dan Gorgetto Giugiaro en zijn zoon Fabrizio. Al is het vooral Fabrizio die verantwoordelijk is voor dit design.

GranTurismo













Eerder kwamen ze al met de Peralta S, op basis van de MC20 en nu is hier dus de Peralta D. Deze auto is op zijn beurt gebaseerd op een GranTurismo, maar daar is weinig meer van over. De auto heeft een compleet nieuwe koets gekregen, met een zeer bijzondere vorm. De Giugiaro’s hebben duidelijk inspiratie opgedaan uit het verleden, want dit had zomaar een experimentele concept car uit de jaren ’70 kunnen zijn.

De carrosserie is volledig opgetrokken uit koper. Dat wil zeggen: de delen die geen glas zijn. Het bovenste deel van de auto is namelijk één en al raam. Dit vormt een soort straaljagercockpit, die naar voren toe open klapt. En dan heb je aan de achterkant ook nog twee Gullwing-panelen die omhoog kunnen klappen. Dit designelement kennen we van een eerder Giugiaro-ontwerp: de bloedmooie De Tomaso Mangusta. Alleen zat er bij de Mangusta een motor onder, in dit geval ligt de motor voorin.

Interieur

Het interieur verraadt dan toch dat dit eigenlijk een Maserati GranTurismo is, al is de binnenkant ook flink verbouwd. Het interieur is bijna net zo bizar als het exterieur, met koperkleurige bekleding en allerlei bijzondere details. In de middentunnel is plek voor champagne en er is een passagiersscherm, wat je bijrijder kan gebruiken als virtuele make-up spiegel. Of zoiets.

Technische gegevens worden niet vermeld, maar we zien uitlaten. Uit het interieur kunnen we afleiden dat deze auto is gebaseerd op de laatste generatie GranTurismo, dus het kan haast niet anders of de Peralta D heeft een V6. Maar dat is verder niet zo belangrijk, want deze auto moet je vooral zien als een rijdende sculptuur. Niet geheel verrassend, zal het bij één exemplaar blijven.

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