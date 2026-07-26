Deze bizarre Mercedes-garage bevindt zich gewoon in Nederland

Sommige mensen kunnen alleen maar dromen van hun droomauto, anderen hebben gewoon een garage vol met droomauto’s. Op een niet nader te noemen locatie in Nederland wist spotter @justawheelchairguy zo’n garage vast te leggen.

AMG Two

Deze garage staat vol met pareltjes van Mercedes. De auto’s die het meest in het oog springen zijn natuurlijk de AMG Ones op de voorgrond. Je ziet niet dubbel: er staan echt twee AMG Ones in deze garage. De eigenaren zijn naar verluidt broers die er allebei eentje besteld hebben.

Deze auto’s staan niet op kenteken, maar er is vorige maand wel een andere AMG One op kenteken gezet. Die kostte € 3.476.101. Voor deze auto’s is iets minder betaald, maar 70k aan bpm is eigenlijk verwaarloosbaar op het totaalbedrag. Ook zonder bpm kosten deze AMG’s samen € 6,8 miljoen.

De AMG One is peperduur, maar dan heb je ook een uniek auto. Mercedes heeft met veel pijn en moeite een Formule 1-aandrijflijn in een productieauto weten te krijgen. Je krijgt dus een piepkleine 1,6 liter V6, met twee elektromotoren, een MGU-K en een MGU-H. Dit alles zorgt voor 1.063 pk.

Nog meer pareltjes

De AMG Ones stelen de show, maar er staan nog meer pareltjes in deze garage. Zo zien we niet één, maar twee SL 65 AMG Black Series. Die zie je ook vrijwel nooit in Nederland, laat staan twee naast elkaar. Van deze SL met een vast dak en een 670 pk sterke V12 zijn er maar 350 gebouwd.

Verder spotten we nog een SLS AMG en de auto onder het doek is een AMG PureSpeed. En als je héél goed kijkt zie je ook nog een SLR McLaren en een Ferrari 12Cilindri staan. Die laatste is een vreemde eend in de bijt, maar dat verklaart wel waarom er een Ferrari-logo aan de muur hangt.

Laat in de reacties vooral even weten welke Mercedes uit deze fenomenale collectie je voorkeur heeft! @justawheelchairguy pakt met deze epische garagespot de Autoblog Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en maak kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100! Bovendien zijn we momenteel weer op zoek naar vakantiespots. Als je die uploadt met #vakantiespot2026 in de beschrijving, maak je ook nog eens kans op een mooi Autoblog-strandlaken.

Bekijk alle foto’s hier en hier.

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