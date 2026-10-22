Is deze bizarre MX-5 de ultieme sleeper?

De Mazda MX-5 is al jaren het bewijs dat je helemaal geen bizar vermogen nodig hebt om lol te hebben achter het stuur. De kleine cabrio is licht, speels en heerlijk eenvoudig. Maar je hebt altijd mensen die zeggen dat het harder kan. En dat dacht deze Japanse tuner ook.

Ferrari V8

Japanse tuner Daddy Motorworks heeft een tweede generatie Mazda MX-5 omgebouwd tot iets wat nu door het leven gaat als de FerrariMiata. Waarom? Omdat de tuner een motorwissel heeft gedaan die je niet elke dag ziet. Hij heeft de Mazda namelijk voorzien van een 3,6-liter V8 uit een Ferrari 360 Modena. Dat betekent dus 400 pk in een kleine roadster die net iets meer dan 1.000 kilo weegt. En dat is leuk, heel leuk.









Alleen het ombouwen verdient al een lading respect, want dit is niet even plug and play. Alles is aangepast. De motorsteunen, koeling, uitlaat. Alles is aangepast. De Ferrari-motor is trouwens gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak van de Toyota GR86.

Het knappe is dat tuner Kunihiro Oto niet gewoon een MX-5 wilde bouwen die iedereen uitlacht bij het stoplicht. De balans en het speelse karakter dat de MX-5 biedt moest behouden blijven. Daarom is de inlaat zo ontworpen dat het koppel bij lage toerentallen wordt beperkt. Tot ongeveer 4.000 toeren blijft de FerrariMiata vrij vriendelijk. Daarna mag de V8 zijn volle vermogen loslaten tot de begrenzer bij 8.000 toeren.

Mocht je nu denken: nou dan zal de voorkant wel echt 100 kilo zwaarder zijn geworden, dat valt dus best mee. Volgens de bouwer is het Ferrari-blok maar 30 kilo zwaarder dan het originele Mazda-blok. Door de airconditioning te schrappen en onderdelen naar de kofferbak te verplaatsen, bleef ook de gewichtsverdeling dicht bij die van de oorspronkelijke MX-5.









Sleeper met klaplampen

Van buitenaf geeft de groene Mazda nog redelijk 'normaal'. De ingetogen carrosserie, zilverkleurige velgen en klapkoplampen maken hem eerder schattig dan een intimiderend monster. Alleen de luchtinlaat, afkomstig van een Subaru Impreza, verraadt dat hier misschien toch iets vreemds aan de gang is. Maar als je achter het stuur stapt verraadt de Ferrari 550 Maranello-teller eigenlijk al alles.

YouTuber Dino DC mocht de FerrariMiata even uitproberen nadat de auto was goedgekeurd en geregistreerd in Japan. Zijn conclusie? Het voelt alsof je twee auto's in één hebt. Bij rustig rijden een speelse Mazda, bij hoge toerentallen een schreeuwende Ferrari.

Maar zeg nou zelf: als je dan toch een jaar aan een motorwissel besteedt, kun je maar beter iets speciaals doen.

Bron: Italpassion.fr

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