Deze bizarre Nederlandse auto kan van jou zijn

Dacht je dat het niet hoekiger kon dan de Tesla Cybertruck? Dan heb je de Lo Res Concept Car van United Nude nog nooit gezien. Deze bizarre Nederlandse creatie wordt binnenkort geveild.

Als je een Less is More-designfilosofie tot in het extreme doortrekt dan krijg je dus dit. Een bizar hoekig apparaat, dat eruit ziet als een soort rijdende edelsteen. Het brein achter deze concept car is de Nederlander Rem D. Koolhaas. En nee, dat is niet de befaamde architect, maar het neefje van.

Geïnspireerd op de Countach

Overigens is deze concept car niet geïnspireerd op de Cybertruck, want die kwam in 2023 en deze auto dateert uit 2016. De inspiratie voor deze auto was de Lamborghini Countach. Zelf zien we eigenlijk meer overeenkomsten met een ander ontwerp van Gandini: de Lancia Stratos Zero Concept.













Dat deze Lo Res Car niet bedoeld is om te rijden mag duidelijk zijn, maar er zit wel een elektromotortje in. Deze levert maar liefst 5 kW en daarmee is een topsnelheid van 48 km/u mogelijk. Het is dus eigenlijk een soort futuristische brommobiel. Binnenin is er plek voor twee personen en ja, je kunt gewoon naar buiten kijken. De auto lijkt volledig zwart, maar er zitten gewoon ramen in.

Videoclips

Er is in ieder geval één doelgroep die dit ding helemaal te gek vond, en dat zijn muziekartiesten. Deze auto heeft namelijk in diverse videoclips zijn opwachting gemaakt, waaronder ‘New Freezer’ van Rich the Kid en Kendrick Lamar. Die video heeft 119 miljoen views, dus deze auto is gewoon beroemd. Mocht je de clip trouwens willen bekijken, dan kun je dat het beste doen met het geluid uit.

De Lo Res Car wordt later deze maand geveild in Las Vegas door Broad Arrow. Wat dit gebakje moet kosten is niet bekend, want de schatting is alleen op aanvraag.

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