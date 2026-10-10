Volkswagen geeft de ID. Tiguan technologie waar je wél iets aan hebt

Volkswagen kwam gister met de nieuwe ID. Tiguan. Een bekende naam in een modern elektrisch jasje. Maar zoals je kan verwachten is de elektrische aandrijving niet het enige dat nieuw is. Volkswagen heeft de nieuwe ID. Tiguan namelijk volgepropt met zoveel technologie dat je bijna vergeet dat het gewoon een Volkswagen is.

Wat krijg je dan allemaal?

Ik begin even met wat ik zelf wel leuk vind. Met één druk op de knop kan je het digitale instrumentarium omtoveren naar een soort nostalgisch Golf IV-dashboard, waarbij je ook nog kan instellen welke oude VW jij op je dashboard wilt zien. Niet helemaal nieuw natuurlijk aangezien dit ook al mogelijk is in de ID. Polo, maar leuk is het wel. Goed, nu verder naar de rest.

Laten we doorpakken met datgene wat tegenwoordig niet mag ontbreken in een nieuwe auto. Het scherm. Volkswagen geeft je een niet te groot, maar ook niet te klein, 15-inch scherm om mee te spelen. Wil jij het scherm helemaal voor jezelf? Dan is er optioneel ook nog een 12-inch scherm voor de passagier. Die kan daar films op kijken, gamen of de navigatie en muziek regelen. Koptelefoontje erbij, stoelverwarming/ventilatie met massagestand aan en je hoort de hele rit niets meer van je bijrijder.

Rij jij nou over een hobbelig straatje en krjig jij het met je Dokter Bibber vinger niet voor elkaar om de temperatuur wat lager te zetten? Geen zorgen, de ID. Tiguan beschikt namelijk weer over werkende fysieke knoppen. Zo zie je maar weer: zeiken kan hartstikke goed helpen.

Heb jij helemaal niks met dingen indrukken? Dan kan je ook gewoon gebruik maken van spraak assistent IDA. Deze begrijpt normaal Nederlands (iets dat tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is) en kan van alles voor je regelen. Temperatuur, navigatie, muziek etc. Vind IDA het allemaal net wat te lastig dan kan oom ChatGPT te hulp schieten.

Dit soort dingen zijn natuurlijk leuk, maar ook de veiligheidsystemen gaan mee met de toekomst. Zo heb je bijvoorbeeld Connected Travel Assist die jou kan helpen met sturen, afstand houden, snelheid aanpassen en van rijstrook wisselen.

Daar stopt de veiligheid natuurlijk niet. Nee joh. De ID. Tiguan beschikt ook over Emergency Assist. En dat gaat nog even een stapje verder. Reageert de bestuurder bijvoorbeeld niet meer, dan gaat de auto allemaal fratsen uithalen om jou weer bij de les te krijgen. Lukt dat niet dan kan de auto zelf remmen en tot stilstand komen.

Verder zijn er Front Assist met voetganger- en fietserherkenning, Side Assist, Rear Traffic Alert en een uitstapwaarschuwing. Proactieve inzittendenbescherming kan bij gevaar de gordels aanspannen, ramen sluiten en de alarmlichten activeren. Via V2X kan de auto bovendien waarschuwen voor bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of naderende hulpdiensten.

De auto als powerbank

Met V2L kun je apparaten aansluiten op de auto, handig voor op de camping of als je toevallig je airfryer bij je hebt. Dankzij bidirectioneel laden kan de ID. Tiguan trouwens ook stroom terugleveren aan je huis of het elektriciteitsnet.

En dan zijn er nog allerlei zaken zoals de augmented-realityhead-updisplay, slimme verlichting en een digitale sleutel. Dus ja: Volkswagen heeft een SUV gebouwd die waarschijnlijk meer weet over zijn omgeving dan jij.

En één ding is zeker. Je hoeft niet bang te zijn dat er te weinig technologie in zit.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover