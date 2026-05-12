Deze BMW 318CI op Marktplaats is pure visuele terreur

Ergens in Nederland is er iemand die dacht: “weet je wat een BMW E46 eigenlijk nodig heeft? Meer Mustang". Naast het gruwelijke feit dat iemand dit al in zijn hoofd haalde, heeft iemand het dus ook echt gedaan. Het resultaat is precies wat je verwacht, één van de lelijkste creaties die je ooit hebt gezien.

Wat is hier gebeurd?

Een standaard E46 Coupé is simpelweg een mooie auto. Goeie proporties, achterwielaandrijving, compact, subtiel. Een auto die je zelfs vandaag nog prima voor de deur kunt zetten. Echter heeft deze E46 een ander verhaal. Deze arme 3 Serie begon ooit als een aardige Coupé die iemand waarschijnlijk heel blij heeft gemaakt. Helaas is de Bimmer in kwestie doorverkocht aan iemand die een beetje dezelfde persoonlijkheid heeft als dat ventje in Toy Story 1 die al zijn speelgoed martelt.

Afijn, de neus van deze Frankenstein-achtige creatie heeft wat weg van een oudere generatie Mustang, uiteraard wel nagebouwd door een of andere handige Harry van Temu. Om het geheel af te maken, is er in dezelfde stijl een bodykit tegenaan geschroefd. Je wilt immers wel dat de hele auto in als een geheel oogt.

En dan die kleur. Niet chic BMW Individual-paars. Geen “Thundernight Purple”, maar een soort paars dat ze ook gebruikten bij Pimp My Ride projecten. In de advertentie noemen ze de auto “De Paarse Paniek”. Een toepasselijke naam toch?







De prestaties maken het nog erger

Nu denk je misschien: oké, misschien zit er dan tenminste een fijne zes-in-lijn onder de kap. Is het misschien een 330Ci, of wellicht een M3-conversie. Helaas. Het is een 318Ci met 118 kreupele Shetlanders. Of wat er nog van over is na dik twee ton op de teller.



Goed, wat krijg je verder? Deze BimmerStang komt met een handgeschakelde vijfbak, climate control, sportstoelen, parkeersensoren en een sportonderstel. Er is zelfs nog wat extra luxe te vinden zoals bijvoorbeeld stoelverwarming en cruise control. Vooral handig: de auto heeft volgens de advertentie onderhoudshistorie, twee sleutels en APK tot september 2026.





Ieder z'n smaak

De kans dat je deze Marktplaats knaller toch laat schieten is begrijpelijk. Dat neemt niet weg dat degene die verantwoordelijk is voor... wat dit is, hier waarschijnlijk ongekend veel bloed, zweet en tranen in heeft gestoken. Het ombouwen van een auto naar jouw gewenste smaak vraagt altijd wel om iets van respect. Maar om het nou zoals in de advertentie: "automotive kunst" te noemen, gaat misschien wat ver.

Mocht dit nou toch wel jouw smaak zijn, de bijzondere creatie kan van jou zijn voor 8.650 euro. Linkje naar de advertentie vind je hier!