Deze BMW 850Ci op Marktplaats is precies zoals je hem wilt

Sommige auto's worden met de jaren mooier. Andere worden vooral duurder. En dan heb je de BMW E31. Die doet gewoon allebei. Begin jaren 90 was het de droomauto van zo'n beetje iedere directeur met een iets te toffe stropdas. Dertig jaar later is het nog steeds een van de meest indrukwekkende GT's die BMW ooit bouwde. En deze heeft ook nog eens minder dan een ton op de teller.

Toen BMW de financiële afdeling negeerde

Begin jaren 90 besloot BMW dat geld eigenlijk maar gewoon een relatief begrip was. Het resultaat? De E31. Een compleet nieuw platform, klapkoplampen en onder de lange motorkap een zijdezachte atmosferische 5,0-liter V12. Heerlijk. Dat zorgde ervoor dat deze 850Ci een vermogen had van 293 pk en een sprint naar 100 km/u kon doen in 6,3 seconden. Tegenwoordig lachen elektrische SUV's daarom, maar die hebben over dertig jaar sowieso niet de status van deze Bimmer.

Het mooiste nieuws? De teller staat op slechts 92.264 kilometer. Voor een M70-V12 is dat nog niet eens de puberteit, mits de eigenaar het onderhoud niet bij Ome Henk op de hoek heeft laten uitvoeren. Volgens de advertentie is de historie volledig aanwezig en begon deze BMW zijn leven in Japan, waarna hij via Duitsland uiteindelijk in Nederland terechtkwam.









Nog heerlijk ouderwets

Binnenin krijg je precies wat je hoopt als je een luxe BMW uit de jaren 90 koopt. Grijs leer, elektrisch verstelbare én verwarmbare stoelen, climate control, een schuifdak en het allerbelangrijkste: heel veel echte knoppen. Geen gigantisch tabletscherm waar je eerst drie menu's doorheen moet om de ventilator een standje harder te zetten.

Natuurlijk koop je zo'n auto niet omdat hij praktisch is. Je koopt hem omdat een V12 stationair mooier klinkt dan de EV-geluiden van Hans Zimmer. Omdat pop-upkoplampen nooit uit de mode raken. En omdat je het stiekem leuk vindt als iemand bij het tankstation vraagt: "Is dat echt een twaalfcilinder?" Waarop je vervolgens met het tankpistool in je hand en tranen in je ogen antwoord: Jazeker!















Spotgoedkoop? Nee. Interessant? Absoluut.

De vraagprijs voor dit prachtige stukje nostalgie is 34.900 euro. Dat is geen kleingeld, maar het is ook niet de jackpot. En ja, ook zal hij af en toe iets meer lusten dan een scheutje Euro 95. En ja, onderdelen zijn hartstikke duur. Maar daar krijg je wel een auto voor terug uit een tijd waarin BMW gewoon besloot dat een V12-coupé met pop-upkoplampen een goed idee was.

En zulke ideeën zien we tegenwoordig eigenlijk niet meer.

Linkje naar de advertentie vind je hierrrr.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover