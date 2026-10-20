Dit geheime prototype van BMW zien we nu voor het eerst

Als je dacht dat we alle BMW’s wel een keer behandeld hebben op Autoblog, dan heb je het mis. Er is nu namelijk een BMW uit de jaren ’90 opgedoken die we nog nooit eerder hebben gezien. En jij ook niet.

We kennen allemaal de E36 3 Serie Compact, de 3 Serie Coupé zonder kont die de vroege voorloper was van de 1 Serie. Maar wat blijkt nu? BMW heeft destijds ook een 5-deurs 3 Serie Compact gebouwd. Dit prototype is een goedbewaard geheim, maar de auto is nu voor het eerst boven water gekomen in een video van Retro Garage.

Het idee achter deze auto is natuurlijk helemaal niet gek, want waarom zou je een hatchback alleen als driedeurs leveren? Met een praktische vijfdeurs spreek je potentieel een grotere doelgroep aan. Dat is ook de reden dat de driedeurs C-segment hatchback vandaag de dag volledig is uitgestorven.

Betere proporties

De 3 Serie Compact was altijd het lelijke eendje in het BMW-gamma, maar grappig genoeg oogt deze auto als vijfdeurs beter in proportie. Dit is dus eigenlijk het knappere broertje. Verder is het natuurlijk gewoon een instapmodelletje. Het prototype is een 316i, met stoffen bekleding en raamzwengels. De ‘luxe’ is beperkt tot stoelverwarming en een automaat. En dat laatste wil je eigenlijk weer niet, want de 3 Serie Compact is leuker met handbak.

Enfin, deze auto is er dus nooit gekomen. Wat de precieze overwegingen van BMW waren weten we niet, maar het zal vast te duur zijn geweest om een vijfdeurs Compact op de markt te brengen. De Compact was ten slotte bedoeld als een goedkope manier om een model onder de 3 Serie te ontwikkelen.

Heeft BMW een fout gemaakt door deze vijfdeurs 3 Serie Compact nooit in productie te nemen? Laat het weten in de reacties!

Via: Retro Garage

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