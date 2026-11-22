We zijn blij dat BMW weer een M5 Touring bouwt, maar toch blijft het jammer dat de vorige generatie M5 er nooit als station is geweest. Die was namelijk veel mooier. Kijk maar!

Een Amerikaanse eindbaas heeft het heft in eigen handen genomen en zelf een M5 Touring gebouwd op basis van de G31. En niet zomaar eentje: het is ook nog eens een M5 CS. Kosten noch moeite zijn gespaard om de auto er precies zo uit te laten zien als BMW ‘m gebouwd zou hebben.













De 5 Serie Touring is volledig getransformeerd, met M5 CS-bumpers, een CFRP motorkap, vier uitlaten en 20 inch velgen. De auto is ook uitgevoerd in de juiste kleurstelling: Frozen Deep Green met goudkleurige accenten. Achter de goudkleurige velgen zien we carbon-keramische remmen. Er is niks waaruit je kunt afleiden dat deze auto ooit een normale 5 Serie Touring was.

Inclusief V8

De hamvraag is: ligt er ook de juiste motor onder de kap? Jazeker! De 4,4 liter S63 V8 is gewoon overgeheveld. Verder is het onderstel naar M5 CS-specificaties gebracht. Zoals je kunt zien op de foto’s is ook het interieur niet vergeten. Hier zien we carbon kuipstoelen en carbon afwerking op het dashboard, met een CS-logo. Het enige wat ontbreekt zijn twee kuipstoelen achterin (dat heeft de M5 CS namelijk wel), maar die passen niet in de Touring.

We weten niet wat dit project heeft gekost, maar dat moet een vermogen zijn geweest. Het resultaat mag er izijn. Dit is de droomdaily die voor iedere BMW-fanaat tot nu toe onbereikbaar was. Zelfs al had je het geld. Maar nu is er toch iemand die het voor elkaar heeft.

Je verwacht misschien dat we nu gaan zeggen waar de auto geveild wordt, maar helaas: hij is niet te koop. Als je een BMW M5 CS Touring wil, zul je die toch echt zelf moeten bouwen.

Foto’s: @carsthatienjoy