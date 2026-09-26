Deze genadeloos lekkere BMW M wil maar niet goedkoper worden

Er zijn auto’s waarvan je verwacht dat ze na een jaar of tien ongeveer dezelfde prijs hebben als een gebruikte bureaustoel. Helaas gaat dit gegeven niet op voor deze oudere BMW M. De M6 Cabriolet om precies te zijn.

De 6 Serie werd opgevolgd door de 8 Serie, maar voor een nette M6 moet je nog steeds diep in de buidel tasten. Er zijn betaalbaardere exemplaren te koop op het net, bijvoorbeeld met lichte schade of tuning. Maar een goed bijgehouden exemplaar kost nog altijd serieuze knaken. Zo ook deze occasion die we vonden op Marktplaats.

Veertien jaar oud, ruim een ton op de klok en toch moet er nog altijd €41.949 voor worden afgetikt. Het is dan ook een snoepje van een auto. Deze generatie M6 is uitgerust met de 4.4-liter twinturbo V8 met 560 pk. Daarmee sprint de cabrio in 4,3 seconden van nul naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid is 250 km/u, mits je het M Drivers pakketje neemt. Dan mag je 305 km/u. Ik kan niet direct zien of deze dit pakket heeft.

De auto in kwestie komt uit 2012 en werd destijds geleverd voor €183.048. In veertien jaar tijd is er zo’n €141.000 van de oorspronkelijke aanschafprijs verdwenen. Nu komt de maar. De afschrijving lijkt de laatste jaren behoorlijk te zijn opgedroogd. Deze generatie M6 beweegt al jaren rond deze prijs. Echt goedkoper lijken ze niet meer te worden. Inflatie niet meegenomen natuurlijk.

Het is een wat veilige configuratie, maar da kan de M6 wel hebben. Zwart van buiten, met zwarte lederen comfortstoelen binnenin. De M6 zat altijd al goed in de spullen en daar is dit exemplaar geen uitzondering op. Stoelen met geheugen en verwarming, een head-updisplay, achteruitrijcamera en een goed audiosysteem. Heel verrassend is het allemaal niet, dit verwacht je uiteraard op auto uit deze klasse.

Het voordeel dat deze generatie BMW M6 heeft is dat ‘ie uit een tijd komt dat auto’s nog geen boten werden. Met 4,89 meter is het nog steeds een lekker limoformaat, maar zet er een BMW i5 naast en laatstgenoemde is gewoon langer.

Ondanks zijn leeftijd blijf ik het een toffe generatie 6 Serie vinden. Mooier dan de opvolger, de 8 Serie? Dat durf ik niet te zeggen. Daar mag je in de comments over discussiëren. Goedkoper worden ze niet. Dus shoppen maar, op Marktplaats .

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